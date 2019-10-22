Машина скорой помощи. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

22 октября 2019, 20:43

Выходцы из Чечни и Грузии стали участниками перестрелки в Ростовской области

Конфликт из-за земельных участков в Ростовской области произошел между двумя семьями чеченцев, выходцев из Чечни и Грузии. Состояние пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", пять человек погибли и двое доставлены в больницу в результате конфликта со стрельбой в Орловском районе Ростовской области. По данным регионального управления МВД, вооруженный конфликт произошел из-за фермерских земельных участков.

Оба раненых в результате конфликта в Орловском районе находятся в реанимации, их состояние тяжелое, сообщает со ссылкой на представителя больницы РИА "Новости".

Участники конфликта - представители семей Бациевых и Дакишвили, которые спорили из-за земли не один год. Бациевы несколько лет назад смогли отсудить у кооператива, принадлежащего Дакишвили, 1,5 млн рублей, пишет "Блокнот. Ростов-на-Дону".

По данным анонимного Telegram-канала "112", судебная тяжба между семьями длилась 10 лет. Бациевы - выходцы из Чечни, а Дакишвили - чеченцы-кистинцы из Грузии. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "112".

Все пятеро убитых - мужчины. Опознаны 38-летний Зураб Дакишвили, 46-летний Арби Бациев, 45-летний Идрис Бациев, а также 27-летний Исмаил Бациев. Личность еще одного погибшего пока не установлена. В больницу доставлены 42-летний Адлан Бациев и 46-летний Балауди Хусиханов, пишет издание Donday.

Анонимный Telegram-канал "ЧП / Грозный" также пишет, что убиты "трое мужчин из семьи Бациевых, и один из семьи Дакишвили". У пятого, неопознанного погибшего, по данным источника, сильно обезображено лицо. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность информации, опубликованной в анонимном Telegram-канале "ЧП / Грозный".

Конфликт между Дакишвили и Бациевыми обострился на днях, когда представители одной из семей засеяли спорное поле, которое их оппоненты считали своим, пишет "Рен-ТВ".

Telegram-канал Baza приводит аудиозапись слов Балауди Хусиханова, который приехал на встречу со стороны семьи Бациевых. Как утверждает Хусиханов, Бациевы хотели пообщаться с оппонентами, надеясь уладить конфликт миром.

Примечание:

"Силовики рассказали о состоянии раненного в Астраханской области полицейского", "Отменен приговор по делу о стрельбе полицейского в ростовчанина", "Силовики сообщили о перестрелке в Дербентском районе Дагестана".

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