Семь человек стали жертвами перестрелки в Ростовской области

22 октября 2019, 19:14

Пять человек погибли и двое доставлены в больницу в результате конфликта со стрельбой в Орловском районе Ростовской области, сообщил Следком.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на животноводческой ферме в хуторе Чернозубов между местными жителями. "Мужчины произвели друг в друга несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате полученных огнестрельных ранений пятеро мужчин скончались, двое пострадавших с травмами помещены в медицинское учреждение", - проинформировало Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Следователи возбудили дело по ч.2 ст.105 УК России (убийство), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным регионального управления МВД, вооруженный конфликт произошел из-за участков для выпаса скота, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о перестрелке в Ростове-на-Дону в феврале этого года. По данным МВД, трое молодых людей в ходе конфликта открыли стрельбу, двое из них были доставлены в больницу, один - в отдел полиции.