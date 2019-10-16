Осужденный по делу "орджоникидзевского джамаата" пожаловался на пытки

16 октября 2019, 22:40

Житель Ингушетии Багаудин Опиев, осужденный по обвинению в помощи боевикам, прислал в "Кавказский узел" видео, на котором рассказал о пытках после задержания и во время следствия по делу "орджоникидзевского джамаата".

Как писал "Кавказский узел", Северо-Кавказский окружной военный суд 6 февраля 2018 года приговорил к длительным срокам девять жителей Ингушетии, обвиненных в помощи боевикам в составе так называемого "орджоникидзевского джамаата". Багаудину Опиеву было назначено 14 лет заключения со штрафом в 100 тысяч рублей.

Видеобращение, в котором Багаудин Опиев говорит о пытках после задержания и во время следствия, поступило по обратной связи "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут сообщать "Кавказскому узлу" о нарушениях своих прав, обратившись письменно, либо отправив фото или видео на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

"Кавказский узел" публикует фрагменты записи, сделанной адвокатом осужденного в колонии 15 октября. Как рассказал на видео Багаудин Опиев, он был задержан 9 июня 2016 года, и всю ночь подвергался жесточайшим пыткам.

"У меня были сломаны ребра, от пыток (к мочкам ушей подсоединяли электроды и били электрическим током), по этой причине я потерял 80 процентов зрения на левом и 70 процентов на правом глазе", - утверждает Опиев.

Он показывает свою фотографию, сделанную, по его словам, на следующий день после задержания 10 июня в зале Магасского суда. На этом фото запечатлен с большим кровоподтеком под правым глазом.

Далее в процессе следствия, по словам Опиева, его неоднократно пытали с целью получить признательные показания. "4 июля и 16 июля получил два сердечных приступа после пыток с применением электрического тока. Это все зафиксировано вызовами бригад скорой помощи. После этих пыток полностью отказался от показаний", - заявил Опиев. Он поясняет, что некоторые показания ему пришлось подписать, чтобы выжить.

В конце записи Опиев обращается к СМИ с просьбой рассказать его историю и добавляет, что написал также заявления в прокуратуру и Следственный комитет.

Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов ранее предположил, что "орджоникидзевского джамаата" вовсе никогда не существовало. "Скорее всего такого формирования в таком составе не существовало. Если посмотреть подобные дела... следователи называли людей какой-нибудь "бандой Басаева", объединяя их словосочетанием, и получалась группировка, НВФ, все что угодно. Люди, которые никогда не пересекались, не встречались, разные по возрасту, интересам, обвиняются в разных преступлениях, и не факт, что они все виноваты", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Муцольгов.

Напомним, что во время процесса по делу "орджоникидзевского джамаата" восемь из девяти подсудимых, в числе которых был и Опиев, заявляли о пытках, но в возбуждении уголовного дела по их заявлениям было отказано.