ЕСПЧ оценил почти в 10 тысяч евро задержание пикетчика в Майкопе

24 сентября 2019, 14:44

Власти необоснованно сорвали в 2007 году пикет адыгейского активиста Аскербия Милинова, решил Европейский суд по правам человека и постановил выплатить вдове Милинова компенсацию в размере 9750 евро.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2007 года житель Майкопа, пенсионер Аскербий Милинов на организованном властями митинге попытался выразить протест против празднования 450-летия добровольного вхождения Адыгеи в состав России. Силовики отобрали у него плакат и задержали, пенсионер при этом получил травму плеча. Милинов обратился в суд, потребовав от силовых структур компенсации морального и физического ущерба.

Европейский суд по правам человека постановил, что прекращение одиночного пикета адыгейского активиста Аскербия Милинова не было необходимостью и нарушило статью 10 Конвенции о правах человека.

Текст Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Суд назначил вдове Аскербия Милинова компенсацию морального вреда в размере 9750 евро, говорится в тексте документа, размещенного сегодня на сайте ЕСПЧ.

Аскербий Милинов обратился в ЕСПЧ в ноябре 2008 года, после того как суды в России не удовлетворили его требования. Активист умер 1 мая 2015 года от заболевания сердца, сообщило на следующий день издание "Натпресс".