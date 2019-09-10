10 сентября 2019, 21:09

ПНФА заявила о похищении активиста в Баку

Активист партии Народного фронта Азербайджана Руслан Амирли был похищен сегодня неизвестными в Баку, сообщили в ПНФА. По сведениям журналиста-фрилансера Нурлана Либре, активист был доставлен в 29-ое отделение Ясамальского районного управления полиции.

Амирли был похищен около 15.30 (14.30 мск) возле Национального онкологического центра в Баку, куда он шел, чтобы проведать находящуюся на лечении сестру, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" зампред партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы.

Байрамлы рассказала, что Амирли является членом Наримановского районного отделения ПНФА и входит в группу, члены которой на общественных началах охраняют лидера партии Али Керимли во время массовых мероприятий и акций.

По словам Байрамлы, накануне Амирли получал угрозы "за антигосударственную деятельность".

Информацию об угрозах подтвердил также лидер ПНФА Али Керимли. "Семь-восемь человек его похитили перед зданием Национального онкологического центра и увезли в неизвестном направлении", - написал он на своей странице в Facebook.

Керимли заявил, что давление и угрозы не смогут остановить активистов партии. "Свобода и справедливость - законное стремление нашего народа, и мы добьемся этого, преодолев все препятствия", - написал лидер ПНФА.

Журналист-фрилансер Нурлан Либре сообщил на своей странице в Facebook, что Амирли находится в 29-ом отделении Ясамальского районного управления полиции Баку.

В отделении отказались отвечать на вопросы корреспондента "Кавказского узла" и посоветовали обратиться в пресс-службу МВД. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа размещены на "Кавказском узле" на специальной тематической странице "Преследование активистов". Также в разделе "Справочник" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Защита азербайджанских активистов сочла справедливым решение ЕСПЧ", "Рафаэль Гусейнзаде в третий раз с начала года арестован в Азербайджане", "Суд в Баку оставил под стражей оппозиционного активиста".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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