Гражданин Азербайджана получил 22 года колонии за убийство ребенка в Сочи

26 августа 2019, 18:10

Суд признал гражданина Азербайджана виновным в насилии над пятилетней падчерицей в Сочи и ее убийстве, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", пятилетняя девочка пропала в Сочи вечером 13 марта 2018 года. Через два дня стало известно, что она найдена мертвой. Отчим ребенка, который сообщил об исчезновении девочки, а затем пропал сам и был найден в хостеле в Адлере, стал подозреваемым в убийстве. Он был задержан и заключен под стражу. В апреле следователи завершили расследование и передали дело в суд.

Судом установлено, что в ночь на 13 марта 2018 года, когда мать ребенка находилась в больнице, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего несколько раз ударил ее. Утром он обнаружил ребенка мертвым, вынес тело в сумке и спрятал на берегу реки. Соседям он сообщил, что девочка исчезла, но затем пропал сам и позднее был задержан в одном из хостелов в Адлерском районе. "Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть девочки наступила в результате причиненной ей тупой травмы живота", - сообщило следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и ее убийстве (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он также на десять лет лишен права заниматься какой-либо работой в школьных и дошкольных учреждениях. Приговор вступил в законную силу, сообщается сегодня на сайте ведомства.