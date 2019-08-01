Футболисты "Нефтчи" обыграли россиян в Баку

01 августа 2019, 23:18

Бакинский "Нефтчи" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:0 и вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги Европы.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля "Нефтчи" победил в гостях тульский "Арсенал" со счетом 1:0.

Ответный матч состоялся сегодня на бакинском стадионе Bakcell Arena. Первый тайм прошел без голевых моментов. Во втором тайме, на 49-й минуте игры, азербайджанский футболист Рауф Алиев вышел один на один с голкипером гостей и забил в ближний угол ворот. Уже на 89-й минуте, прерывая атаку "Нефтчи", защитник "Арсенала" Гия Григалава сыграл рукой в своей штрафной площадке, и судья назначил пенальти. Дарио Федерико реализовал 11-метровый. А уже в добавленное время после розыгрыша штрафного Мамаду Мбодж головой забил третий гол в ворота гостей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Игра началась в 20.00 мск, информировал "Матч ТВ".

Таким образом, "Нефтчи" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где его соперником станет израильский "Бней Иегуда". Первый матч состоится 8 августа в Баку, ответная встреча - через неделю в Тель-Авиве. Напомним, что в первом квалификационном раунде Лиги Европы "Нефтчи" в обоих матчах победил молдавскую "Сперанцу": 3:0 и 6:0.

Другая азербайджанская команда, выступающая в Лиге Европы, "Габала", проиграла в четверг в Тбилиси местному "Динамо" (0:3) и выбыла из соревнований. Бакинский "Сабаил", который дебютировал в еврокубках в этом году, прекратил борьбу уже в первом квалификационном раунде, уступив румынскому "Университатя" и дома, и в гостях.

Борьбу в еврокубках продолжает еще одна азербайджанская команда – агдамский "Карабах". 31 июля "Карабах" в матче квалификационного раунда Лиги Чемпионов выиграл в Баку у ирландского "Дандалка" со счетом 3:0. Неделей назад в гостях чемпион Азербайджана сыграл вничью 1:1. Ранее в первом квалификационном раунде "Карабах" по сумме двух встречи обыграл албанского "Партизана" (0:0, 2:0). В третьем квалификационном раунде "Карабах" сыграет с кипрским АПОЭЛ. Первый матч состоится 7 августа в Никосии.