СМИ Аджарии проигнорировали пророссийский митинг

30 июля 2019, 03:13

В митинге оппозиционного "Альянса патриотов Грузии" в Батуми не участвовали несколько десятков тысяч человек, число участников едва ли составило три тысячи, заявили "Кавказскому узлу" представитель "Единого национального движения" Джемал Кикава и главред "Батумелеби" Этери Турадзе. СМИ Аджарии практически не освещали митинг. По словам медиа-эксперта Давида Мчедлидзе, для граждан Грузии более важными оказались антиправительственные акции в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники провели в центре Батуми митинг, в ходе которого призвали к налаживанию отношений с Абхазией, Южной Осетией и Россией. ТАСС оценил численность участников митинга в "несколько десятков тысяч человек".

20 июня в Грузии начались акции протеста после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в центре Тбилиси. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии до сих пор не выполнено.

Представитель "Единого Национального Движения" Джемал Кикава заявил 29 июля корреспонденту "Кавказского узла", что на митинг 28 июля на Театральной площади в Батуми пришли около трех тысяч человек, опровергнув обнародованную в СМИ информацию о том, что на митинге было "несколько десятков тысяч человек".

«Было от силы тысячи три. Больше это площадь просто физически не вместит», - сказал он.

Аналогичного мнения придерживается главный редактор газеты "Батумелеби" Этери Турадзе.

«Я бы могла еще согласиться с оценкой в пять тысяч человек. Но наиболее реалистично выглядит оценка в 2-3 тысячи - не больше», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Турадзе, многие участники митинга были привезены из других регионов Грузии - Гурии, Гори, Хашури. Минивэны, на которых их привезли, были припаркованы на улице Гогебашвили неподалеку от порта.

Джемал Кикава также сообщил, что большинство приезжих участников митинга были из Гурии.

«Насколько мне известно, большое количество людей действительно приехали за деньги. Большинство – из Гурии (Ланчхути, Озургети и Чохотаури), где население совсем обеднело. Им заплатили, по нашей информации, по 10-15 лари (200 - 330 рублей), чтобы они приехали в Батуми. Это бедные люди, и если они хоть так заработают – пусть берут деньги. Главное, чтобы потом на выборах они голосовали без оглядки на тех, кто эти деньги давал», - сказал он.

Митинг "Альянса патриотов" не вызвал особого интереса батумских СМИ. Сотрудник местного TV25 сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что информационная служба телекомпании по выходным не работает. Сотрудник же телекомпании "Аджария ТВ" рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что митингу был посвящен всего один сюжет.

Медиа-эксперт Давид Мчедлидзе назвал логичным отсутствие интереса с митингу со стороны грузинских СМИ.

«Говорят, что людей со всей Грузии собрали на митинг в Батуми за деньги. Так что в качестве новостного сюжета эта тема была для любого редактора очень сомнительной», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, как отметил Давид Мчедлидзе, в Грузии происходят более важные события, на фоне которых митинг просто теряется.

"В Тбилиси проходят акции протеста, речь идет о смещении правительства. В связи с этим происходят аресты политиков, участников митингов", - сказал он. Также в числе важных событий он назвал учения Agile Spirit 2019.

27 июля в Грузии начались многонациональные военные учения Agile Spirit 2019. По словам командующего Оборонными силами Грузии генерала-майора Владимира Чачибая, учения проходят под европейским командованием и полностью отвечают политике Грузии - "Больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО".