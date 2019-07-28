Грузинская оппозиция вышла на митинг в Батуми из-за отношений с Россией

28 июля 2019, 21:25

Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" и их сторонники провели сегодня в центре Батуми митинг, в ходе которого призвали к налаживанию отношений с Абхазией, Южной Осетией и Россией.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня в Грузии начались акции протеста после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, которых поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в центре Тбилиси. Минздрав Грузии сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии до сих пор не выполнено.

С началом массовых беспорядков в Тбилиси президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Минтранс также ввел запрет с 8 июля на рейсы грузинских авиакомпаний в Россию. С 20 июня в кинотеатрах Грузии был прекращен показ фильмов с русским переводом, все фильмы транслируются на грузинском или английском языках, сообщила Ассоциация кинотеатров Тбилиси. Вопрос о возобновлении показа фильмов на русском языке пока остается открытым.

Митинг в Батуми, который прошел сегодня на площади Европы, был инициирован оппозиционной партией "Альянс патриотов Грузии" во главе с вице-спикером грузинского парламента Ирмой Инашвили.

"Основное требование митинга, чтобы парламент, наконец, принял нашу резолюцию и осудил режим (правящей партии. - Прим. "Кавказского узла") "Национального движения". Правительство должно увидеть, чего хочет народ. Мы должны начать прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой", - сказала Инашвили, слова которой привел сайт грузинского "Первого канала".

Она добавила, что партия намерена возобновить свои действия в сентябре, "добиваясь выполнения требований", среди которых отдельным пунктом также значится повышение уровня жизни.

Грузия должна добиваться восстановления территориальной целостности мирным путем, через прямой диалог, заявил во время выступления один из лидеров "Альянса патриотов Грузии" Давид Тархан-Моурави.

"Мы не хотим враждовать ни с Москвой, ни с Цхинвали и ни с Сухуми, но это не значит, что уступаем свое что-то. Дипломатия - это умное слово, которое приносит мир. Мы хотим спокойный мирный диалог, который принесет прагматичный результат. Мы ничего никому не уступаем, но хотим мира и дипломатии", - цитирует Тархан-Моурави "Sputnik-Грузия".

На митинг оппозиции в центре Батуми пришли несколько тысяч человек, сообщило издание.

Начало мероприятия было запланировано на 17.00 (16.00 мск), однако выступления начались с опозданием. Площадь Европы (площадь Эра), на которой состоялся митинг оппозиции, вмещает от 25 до 30 тысяч человек, сообщил ТАСС. По данным агентства, сегодня на нее пришли "несколько десятков тысяч человек".

На фото и видео, опубликованных Ирмой Инашвили в Facebook, видно, что сцена, с которой звучали выступления, окружена людьми. Пустых мест на площади не видно. При этом Инашвили не сообщила о количестве участников митинга.

По состоянию на 21.20 мск на сайте МВД Грузии нет информации о митинге в центре Батуми.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке о "Пятидневной войне" 2008 года, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".