Журналист "Черновика" Магомед Магомедов во время одиночного пикета. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

26 июля 2019, 16:23

Прохожие поддержали пикеты в защиту Гаджиева в Махачкале

Одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева прошли сегодня  перед зданием Верховного суда Дагестана. Акции поддержали прохожие и проезжавшие мимо водители автомобилей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", 25 июля Ленинский райсуд Махачкалы удовлетворил иск организаторов массовой акции в поддержку журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. 25 июля Минюст подал апелляционную жалобу на это решение суда.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. 23 июля суд арестовал проходящего по тому же делу главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова.  По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Сам Исраил Ахмеднабиев в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что не знаком с фигурантами дела. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". 

Коллеги и активисты провели серию одиночных пикетов перед зданием Верховного суда Дагестана.  Акции протеста прошли до начала заседания по жалобе Минюста республики на решение Ленинского райсуда о согласовании публичной акции в поддержку Гаджиева, которая должна состояться 28 июля. Сотрудники "Черновика", журналисты других изданий и общественные деятели сменяли друг друга в одиночном пикете. В руках пикетчики держали плакат с надписью "Свободу Абдулмумину Гаджиеву, журналисту "Черновика", сообщила корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Мы абсолютно уверены в невиновности Абдулмумина (Гаджиева). Обвинение, предъявленное ему - полнейший абсурд.  Мы хотим заявить обо всем этом и на публичном мероприятии, но власти решили нас и в этом ограничить. Мы будем отстаивать свои права", - заявил на одиночном пикете учредитель "Черновика" Магди Камалов 

Проезжающие мимо автомобилисты сигналом поддерживали пикетчиков. Несколько прохожих тоже подошли к участникам акции, чтобы выразить поддержку. Люди просили передать Абдулмумину слова поддержки, рассказала корреспондент "Кавказского узла", побывавшая на акции. 

Отметим, что учредитель издания Магди Камалов считает, что Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил его адвокат.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Гаджиеву и Ризванову предъявлено обвинение", "Власти проигнорировали акцию Гасангусейнова и журналистов "Черновика" в Махачкале", "Гасангусейнов и коллеги Гаджиева вышли на пикеты в Махачкале".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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