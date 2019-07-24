24 июля 2019, 13:53

Защита обжаловала отказы расследовать пытки грозненца

Адвокат бывшего главы муниципального предприятия Лом-Али Элбиева обратился в суд с жалобой на то, что следователи в Грозном трижды отказались возбудить уголовное дело о пытках подзащитного, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года бывший директор грозненского МУП "Теплоснабжение" Лом-Али Элбиев рассказал Правозащитному центру "Мемориал", что подвергся пыткам, когда от него требовали признаться в хищении денег из бюджета и выдать 28 миллионов рублей. Элбиев занял у знакомого четыре миллиона и передал вымогателям, но после угроз расправы с ним самим и с его семьей Элбиев вместе с семьей уехал в одну из европейских стран, сообщил 17 июля 2017 года ПЦ "Мемориал". Правозащитники попросили СКР и МВД проверить изложенные Элбиевым сведения.

По словам Элбиева, работу МУП "Теплоснабжение", в том числе все платежи предприятия, кадровые и финансовые вопросы контролировали два городских чиновника. В хищениях Элбиева обвинили на совещании, посвященном поставке материалов и объему выполненных работ МУП, и в тот же вечер он оказался в подвале в наручниках.

23 июля адвокат Иван Новиков обратился в Грозненский райсуд с жалобой на отказ возбудить уголовное дело по заявлению Лом-Али Элбиева. Защитник попросил суд признать постановление об отказе необоснованным и обязать руководителя управления СКР по Чечне "устранить нарушения, допущенные в ходе проверки и при вынесении постановления", сообщила сегодня пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Постановление, которое обжаловал адвокат, было вынесено в декабре 2017 года. "Это уже третье постановление об отказе в возбуждении дела", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

По данным Ильи Новикова, проверка по заявлению Лом-Али Элбиева была проведена "формально". В частности, родственники и подчиненные Элбиева сообщили следователям об отсутствии у него видимых следов побоев, тогда как Элбиева били по ногам и телу, то есть следы были скрыты одеждой. Кроме того, не была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Защита просила республиканское управление Следственного комитета возбудить дело по ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий), ч.2 ст.127 (незаконное лишение свободы) и ч.3 ст. 163 (вымогательство) УК РФ, уточнил "Мемориал".

Примечание:

""Новая газета" описала способ внесудебной казни в Чечне", "Вопрос о деле убитых в Чечне дагестанцев поставлен перед Верховным судом России", "Прокуратура Чечни потребовала устранить нарушения в деле о нападении на силовиков".

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