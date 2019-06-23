23 июня 2019, 08:09

10 человек пострадали при взрыве в развлекательном центре в Баку

Инцидент в развлекательном центре "Megafun" произошел из-за взрыва гелиевых шаров, висевших на одном из семейных мероприятий, сообщил представитель полиции Азербайджана. Трое пострадавших доставлены в республиканский ожоговый центр, семи пострадавшим медицинская помощь оказана на месте происшествия.

Инцидент произошел на втором  этаже развлекательного центра "Megafun" вечером 22 июня. Во время взрыва гелиевых шаров произошла огненная вспышка, в результате которой несколько человек, в том числе дети, получили ожоги.

Гелиевые шары в развлекательном центре взорвались из-за неосторожности аниматоров, сообщает со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления полиции города Баку майора полиции Эльшад Гаджиев Ona.az. Он опроверг информацию о том, что взрыв в развлекательном центре "Megafun" привел к человеческим жертвам и пожару.

Три человека, которые получили ожоговые ранения при взрыве гелиевых шаров в развлекательном центре "Megafun", поступили в ожоговый центр, сообщил руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абдубекиров.

В результате взрыва 53-летняя женщина и 54-летний мужчина, муж и жена, были отвезены в Республиканский Центр ожогов с ожогами с обеих сторон тела. Также туда поступил и 21-летний молодой человек с ожогом правой руки, сообщило со ссылкой Парвиза Абдубекирова Report.

Еще семь человек получили медицинскую помощь на месте происшествия, их жизни ничего не угрожает, информирует агентство.

По факту инцидента ведется расследование, аниматоры, работавшие в развлекательном центре "Megafun", допрошены в отделении полиции Хатаинского района.

Примечание:

"Врачи назвали критическим состояние трех пострадавших на азербайджанском судне", "Четыре человека пострадали при взрыве в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при пожаре в торговом центре в Баку".

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