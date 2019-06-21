Жители Карачаево-Черкесии пожаловались Путину на бездействие правоохранителей

21 июня 2019, 14:03

Несколько жителей Карачаево-Черкесии 20 июня направили на "Прямую линию" президента России обращение, в котором пожаловались на многолетнее неэффективное расследование их заявлений в местные правоохранительные органы.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня прошла 17-я ежегодная "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Во время программы президент, в частности, поддержал воспитанниц Краснодарского военного училища летчиков, заверив их в отсутствии гендерных ограничений в армии.

Жители Карачаево-Черкесии в своем обращении на "Прямую линию", в частности, заявили о том, что "должностными лицами правоохранительных органов республики допускается волокита в расследовании уголовных дел, а жалобы и обращения игнорируются". Свое обращение они зарегистрировали на сайте "Прямой линии" в установленном порядке. "Дело Арашуковых показывает, что в КЧР сложилась практика сокрытия преступлений и увода от ответственности преступников", - говорится в нем. В качестве доказательств авторы приводят свои истории.

Советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, его племянник - гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков и несколько топ-менеджеров ставропольских газовых компаний были арестованы по делу о крупном хищении природного газа. По данным следствия, к хищениям причастен и сын Рауля Арашукова Рауф Арашуков, арестованный по обвинениям в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетеля и лишенный статуса сенатора.

Одни из авторов обращения Елена и Борис Половины заявили, что подверглись "жестокому физическому насилию" со стороны соседей. "Следственные органы на протяжении шести лет [бездействуют]. Следователь не занимался сбором доказательной базы вины организованной группы, а лишь давал необоснованные отписки и отказы в возбуждении уголовного дела. Всю доказательную базу строил так, чтобы увести от ответственности виновных", - утверждают авторы обращения.

Жительница Карачаево-Черкесии Муслимат Тохтаулова в своей истории рассказала, что с 2008 года добивается наказания врачей онкодиспансера, которые по ошибке удалили ей органы. Почти шесть лет длилось следствие и более четырех лет длится судебное разбирательство. Уголовное дело до настоящего времени не рассмотрено судом, написала она в обращении.

Алла Русакова добивается привлечения к ответственности лиц, виновных в смерти ее сына, который умер 28 января 2013 года в реанимации Черкесской городской больницы. Она рассказала, что целый год добивалась возбуждения уголовного дела. После этого дело 12 раз передавали от следователя к следователю, на третий год преступление взял следователь, "который только запутывал его, и в конце концов, прекратил".

Любовь Рахаева рассказала о ситуации с ее сыном Русланом Рахаевым, экс-заместителем начальника полиции КЧР, которого обвинили в применении насилия к задержанному, "чтобы тем самым увести от ответственности настоящих виновников его смерти". "Сотрудники СУ СК РФ по КЧР... семь лет волокитили дело", - заявляет она.

Муслимат Тохтаулова ранее жаловалась на то, что следствие и суды затянули расследование на 10 лет. 1 апреля мировой суд Черкесска начал новое рассмотрение дела о причинении тяжкого вреда ее здоровью. Сотрудники онкодиспансера отказались признать ответственность за врачебную ошибку. Алла Русакова призывает возобновить расследование дела о гибели ее сына Дениса Тимченко, который умер в 2013 году в реанимации горбольницы Черкесска. Любовь Рахаева приходится матерью бывшему замначальника ОВД по Черкесску Руслану Рахаеву, которого городской суд в июне 2018 года приговорил к девяти годам колонии. Половины требуют привлечь к ответственности избивших их людей, в результате избиения здоровью супругов был причинен серьезный вред. В сентябре 2018 года все четверо проводили голодовку у здания правительства Карачаево-Черкесии.

Сотрудница полиции Наталья Харина рассказала, что была уволена с работы. Когда она обратилась в суд, ответчик представил фиктивный приказ об увольнении более ранним числом. Заявление Хариной о том, что сотрудники МВД предоставили в суд фиктивные документы, было зарегистрировано в Книге учета сообщений о происшествиях только на 58 сутки. Это заявление не было рассмотрено объективно и всесторонне, утверждает она.

Авторы обращения попросили президента поручить руководителю Следственного комитета России лично принять их и надлежащим образом рассмотреть их заявления. Они также просят передать их жалобы на нарушение конституционных прав под личный контроль полномочного представителя президента России в СКФО Александра Матовникова.

Обращение жителей Карачаево-Черкесии не прозвучало на "Прямой линии" Путина, однако они все равно ждут реакции от президента. По их словам, "дело Арашуковых" появилось тогда, когда в ходе такой же "прямой линии" родственники потерпевших дозвонились до Путина, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".