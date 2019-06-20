Путин поддержал кубанских летчиц в гендерном равенстве среди военных

20 июня 2019, 16:49

Курсанты Краснодарского военного училища летчиков спросили на "Прямой линии" с президентом России о возможности женщин в военной авиации. Путин заверил будущих летчиц в отсутствии гендерных ограничений в армии, но посоветовал подумать о больших нагрузках.

Сегодня проходит «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Программа транслируется в 17-й раз. Ее длительность не определена заранее, самой продолжительной стала прямая линия 2013 года - 4 часа 47 минут, сообщает сегодня ТАСС. По данным телеканала "Россия-24", на 21.00 мск 19 июня к "Прямой линии с Владимиром Путиным" поступило 1 миллион 315 тысяч 763 обращения.

«Будем ли мы иметь возможность осваивать какие-либо другие виды авиации, кроме военно-транспортной. Например, истребительные или штурмовые. Я думаю, у нас это получится не хуже, чем у мужчин», - спросила на "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным курсант Краснодарского военного училища летчиков Алла Самкова.

Путин заверил курсанток, что никаких препятствий для женщин в авиации нет. «Я думаю, ваша замечательная коса поместится в шлем, и никаких других ограничений я не вижу…Единственно, я бы попросил вас по думать про штурмовую авиацию: нагрузки невероятные… Я вообще не понимаю, как ребята управляют самолетами», - ответил Владимир Путин, добавив, что если ограничений от врачей нет, «ничего недоступное для женщин в армии нет».

Другая курсантка Екатерина Пчела училища уточнила у российского президента, если ли у девушек возможность попасть в экипаж самолета главы государства.

«Наверное, можно. Но хочу заметить, я пользуюсь самолетами, которые не входят в состав вооруженных сил», - заявил Путин.