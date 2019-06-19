ФСБ подключилась к розыску подозреваемого по делу Арашуковых

19 июня 2019, 18:08

Розыском бывшего исполнительного директора ОАО "Апанасейкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова, который подозревается в крупном мошенничестве при реализации природного газа, по поручению следствия занялось Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", о том, что Уали Евгамуков объявлен в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей, Следственный комитет России сообщил 6 февраля.

По делу о крупном хищении природного газа арестованы советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, его племянник - гендиректор "Газпром газораспределение Астрахань" Руслан Арашуков, несколько топ-менеджеров ставропольских газовых компаний. По данным следствия, к хищениям причастен и сын Рауля Арашукова Рауф Арашуков, арестованный по обвинениям в убийствах, участии в организованном преступном сообществе и давлении на свидетеля и лишенный статуса сенатора.

О том, что Управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии подключилась к розыску Евгамукова по поручению республиканского Следственного управления СКР, ведомство сообщило сегодня. Уали Евгамуков подозревается "в реализации мошеннических схем по хищению природного газа в особо крупных размерах", отмечается в релизе УФСБ, который приводит "Интерфакс".

АО "Апанасенкирайгаз" и АО "Буденновскгазпромбытсервис" входят в структуру АО "Газпром газораспределение Ставрополь", отмечает агентство.

"Всем, кто располагает информацией о месте нахождения Евгамукова, просьба звонить по телефону доверия УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике - 26-70-00", - цитирует сообщение УФСБ России по КЧР РИА "Новости".

Уали Евгамуков родился 19 июля 1960 года в ауле Псыж Прикубанского района Ставропольского края. По образованию - преподаватель хореографических дисциплин. В ноябре 2012 года был назначен на пост министра культуры Карачаево-Черкесии, отмечает агентство. Министром культуры КЧР Евгамуков проработал три года, пишет "Комсомольская правда".

Отметим, что силовики в феврале нашли машину Уали Евгамукова в Пятигорске. Об этом сообщил источник в «Межрегионгазе», добавив, что ее досматривали представители ФСБ. Сам подозреваемый на связь не выходит, отметил тогда источник. «Он мог перейти Архыз [и направиться] в Абхазию или в Грузию, вполне вероятно, что в стране его тоже нет», - пояснил источник, слова которого 6 февраля привело RT.

"Кавказским узлом" подготовлены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Опала Арашуковых".