07 июня 2019, 15:26

Министр юстиции Армении Артак Зейналян подал в отставку

Глава министерства юстиции Армении Артак Зейналян объявил об отставке. Он является одним из тех чиновников в нынешнем составе правительства, которые не принадлежат к политической силе премьер-министра Никола Пашиняна.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2019 года двенадцать министров и два вице-премьера, указы о назначении которых подписал президент Армении Армен Саргсян, сохранили свои посты при формировании нового состава правительства. Министром труда назначена Заруи Батоян, которая была заместителем главы ведомства.

Никол Пашинян в декабре 2018 года не исключил сокращение числа министерств в Армении с 17 до 12. Против планов реорганизовать министерство 21 декабря вышли на акцию протеста сотрудники министерства культуры страны. К ним присоединились сотрудники Миндиаспоры, которое в результате было ликвидировано.

Артак Зейналян сообщил об отставке 7 июня на своей странице в Facebook. При этом причины, побудившие его принять такое решение, он не обозначил, обратил внимание "Интерфакс".

"Занять пост министра было серьезной ответственностью в этот исторический период. Но и возможностью пошагово решить проблемы, с которыми столкнулся в ходе моей правозащитной деятельности", - написал Артак Зейналян.

Артак Зейналян был назначен министром юстиции в 2018 году после бархатной революции в Армении и переназначен на этот пост после выборов в Национальное собрание республики.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 9 декабря 2018 года. Парламент Армении VII созыва состоит из 132 депутатов, в него прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения". Фракция "Мой шаг" представила кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. 14 января президент Армении Армен Саргсян подписал указ о его назначении.

Биография Никола Пашиняна размещена на "Кавказском узле".

Примечание:

"Рост числа депутатов в Армении вызвал споры пользователей соцсетей", "Политологи рассказали о раскладе сил накануне выборов в парламент Армении", "Новый блок сформирован в Армении для участия в парламентских выборах".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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