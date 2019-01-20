Правительство Армении сформировано

20 января 2019, 02:27

Двенадцать министров и два вице-премьера, указы о назначении которых подписал президент Армении Армен Саргсян, сохранили свои посты. Министром труда назначена Заруи Батоян, которая была заместителем главы ведомства.

Как писал "Кавказский узел", Никол Пашинян в декабре 2018 года не исключил сокращение числа министерств в Армении с 17 до 12. Против планов реорганизовать министерство 21 декабря вышли на акцию протеста сотрудники министерства культуры страны. К ним присоединились сотрудники Миндиаспоры, которое должно быть ликвидировано.

Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении 12 министров, говорится в сообщении, опубликованном 19 января на сайте президента страны.

Ранее президент также подписал указ о назначении двух вице-премьеров - Тиграна Авиняна и Мгера Григоряна.

Все 12 министров, как и два вице-примера были представлены в прежнем составе правительства. Так, свои кресла сохранили глава МИД Зограб Мнацаканян, министр обороны Давид Тоноян, глава МЧС Феликс Цолакян, глава Минздрава Арсен Торосян, глава Минтранса Акоп Аршакян, министр экономики Тигран Хачатрян, министр финансов Атом Джанджугазян, министр юстиции Артак Зейналян, министр образования Араик Арутюнян, министр территориального управления Сурен Папикян и министр по охране природы Эрик Григорян.

Министром труда назначена Заруи Батоян, занимавшая прежде должность замглавы ведомства.

Внеочередные парламентские выборы в Армении прошли 9 декабря 2018 года. Парламент Армении VII созыва состоит из 132 депутатов, в него прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения". Фракция "Мой шаг" представила кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. 14 января президент Армении Армен Саргсян подписал указ о его назначении.

Биография Никола Пашиняна размещена на "Кавказском узле".