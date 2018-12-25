Репатрианты призвали власти Армении сохранить Миндиаспоры

25 декабря 2018, 14:02

Ошибочным назвали решение упразднить министерства диаспоры участники акции в Ереване. По их мнению, ведомство играет ключевую роль в связях жителей страны и армян, живущих за рубежом.

Как писал "Кавказский узел", и.о. премьер-министра Никол Пашинян 19 декабря не исключил сокращение числа министерств с 17 до 12. 21 декабря сотрудники Минкульта Армении вышли на акцию протеста против планов правительства реорганизовать министерство. Позже к ним присоединились сотрудники Миндиаспоры, которое должно быть ликвидировано. Участники акции назвали планы по реорганизации и закрытия министерств - ошибкой.

Репатрианты назвали очень важной работу Миндиаспоры Армении

Сегодня репатрианты провели перед корпусом правительственных зданий в Ереване акцию против упразднения Министерства диаспоры Армении. По словам организаторов, в митинге приняли участие около 30 человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Очень легко одним решением уничтожить созданное, а потом уже, когда будет поздно, сожалеть об этом", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции Раздан Токмаджян.

По его словам, министерство диаспоры играет очень важную роль, как связующее звено между армянами диаспоры, которых очень много, и их родиной - Арменией. Кроме того, репатрианты решали свои проблемы через министерство: жилищные вопросы, вопросы трудоустройства, учебы, медицины, отметил Токмаджян. "Министерство решает вопросы не только переехавших в Армению людей, но и проблемы армян по всему миру", - подчеркнул он.

О том, что не согласен с решением правительства о ликвидации министерства, заявил и Вазген Момджян, переехавший в Армению пять лет назад из Сирии. "Если 80% армян живет за пределами Армении, то Министерство диаспоры однозначно необходимо", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Вазген Момджян.

По его словам, в деле трудоустройства в Армении ему помогло именно Миндиаспоры. Работа министерства ощущалась и тогда, когда он еще жил в Алеппо, подчеркнул Момджян. "Материальная помощь мне не была нужна, но мы вне Армении всегда нуждаемся в моральной поддержке, а с министерством диаспоры у тебя ощущение, что ты не один", - отметил он.

Момджян добавил, что власти могут сослаться на работу МИД Армении и сказать, что это ведомство заменит министерство диаспоры. "Но эти две структуры нельзя сравнивать друг с другом, потому что МИД работает с государствами, а министерство диаспоры - непосредственно с людьми, непосредственно с армянами по всему миру", - заявил участник акции.

Армянская диаспора в Сирии оказалась в сложной ситуации после начавшегося там вооруженного конфликта. С 2012 года из Сирии начался массовый отток армян на историческую родину. По данным властей Армении, в 2016 году 18 тысяч сирийских армян получили гражданство этой страны.

Варанд Петросян, переехавший в Армению из Ирака в 2003 году, также считает неэффективным упразднение Миндиаспоры.

Армения не со всеми странами имеет дипломатические отношения, не во всех странах представлены армянские структуры, а министерство диаспоры имеет связь со всеми армянскими организациями мира, благодаря чему и поддерживается связь армян с родиной, подчеркнул он. "Министерство диаспоры отличается от других министерств тем, что оно принадлежит не только Армении, но всей диаспоре", - уверен участник акции.

По словам Петросяна, в 2003 году армяне, жившие в Ираке, оказались в сложной ситуации и не знали, к кому обратиться, откуда ждать поддержки. Только в 2008 году, когда было создано министерство диаспоры, появилось связующее звено между Арменией и армянами Ирака, благодаря чему многие вопросы были решены, подчеркнул он.

Если причиной упразднения Миндиаспоры Армении является неполноценная работа ведомства, это не означает, что его нужно ликвидировать, нужно просто усилить эффективность работы и исправить ошибки, уверена Астхик Паносян, которая 14 лет назад приехала из США в Армению.

"Мы всегда говорим, что без диаспоры нет Армении и, наоборот, без Армении нет диаспоры. Очень тревожно, что такую серьезную объединяющую структуру упраздняют. Это не решение вопроса", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Паносян.

Участники акции направились от правительственного корпуса, где находится министерство диаспоры, к главному зданию правительства, где передали письмо, адресованное и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну с просьбой пересмотреть решение правительства об упразднении ведомства, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Пашинян назвал необходимостью реорганизацию и упразднение министерств

В системе госуправления есть серьезная проблема: если в мире на 9-11 работников приходится 1 руководитель, то в Армении это соотношение – 1 к 3, заявил ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Хочу обратить внимание всех на то, что во время предвыборной кампании я говорил о сокращении количества министерств. И получил от народа мандат на осуществление подобных изменений", - заявил Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в Ванадзоре.

И.о. премьера также выразил обеспокоенность призывом сотрудников Минкульта не реформировать ведомство и не включать его в состав другого министерства, так как культура всегда была визитной карточкой Армении. "Это – очень плохой сигнал. Минкульт отождествляет себя с культурой? Давайте поэкспериментируем, будем проводить забастовку в течение одного, двух или шести месяцев и посмотрим, в культурной жизни что-то изменится?" - процитировал 22 декабря Пашинян "Sputnik-Армения".

При этом Пашинян подчеркнул, что задачи Миндиаспоры частично выполняют практически все министерства.