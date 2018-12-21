Участники акции в Ереване потребовали не упразднять министерства

21 декабря 2018, 10:59

Решение о ликвидации Миндиаспоры и реорганизации Минкульта Армении ошибочно и приведет к сокращениям кадров, а также отодвинет на второй план проблемы культуры и взаимодействия с диаспорой, заявили сегодня на акции протеста сотрудники ведомств.

Как писал "Кавказский узел", по итогам внеочередных парламентских выборов 9 декабря в парламент Армении прошли блок "Мой шаг", а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения", получившие вместе 27 дополнительных мандатов. В итоге в парламент VII созыва прошли 88 кандидатов от блока "Мой шаг", 26 – от партии "Процветающая Армения" и 18 – от партии "Просвещенная Армения".

И.о. премьер-министра Никол Пашинян 19 декабря не исключил сокращения числа министерств с 17 до 12. "Вероятно упразднение поста первого вице-премьера. Есть проект будущей структуры правительства, который еще находится на стадии обсуждения", - заявил он.

Сегодня с утра сотрудники министерства культуры объявили забастовку, протестуя против планов правительства провести сокращение в государственном аппарате и изменения структуры кабинета министров. Позже к ним присоединились сотрудники Миндиаспоры. В акции, по данным организаторов, приняли участие около 100 человек, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По его данным, участники акции протеста собрались возле комплекса правительственных зданий, откуда направились на Площадь Республики. Протестующие передали письменно обращение к и.о. премьер-министра Николу Пашиняну и потребовали встречи с главой кабмина.

Участники акции протеста объявили, что если до 24 декабря не получат ответ на свое письмо, акция возобновится.

Объединение ведомств понизит роль Минкульта и отодвинет сферу культуры на второй план, заявил по телефону корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минкульта Арутюн Ванян.

По его словам, Минкульт должен функционировать отдельно и ликвидация ведомства - недопустима. "Кроме того, этот вопрос не был представлен на общественное рассмотрение. Деятели культуры и искусства обеспокоены намерениями властей", - рассказал он.

После ликвидации министерства около 90 сотрудников останутся без работы, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава управления ведомства по вопросам армянских общин Ближнего и Среднего Востока Миндиаспоры Левон Антонян.

По его словам, сотрудников ведомства не поставили в известность, что министерство планируют расформировать. "Учитывая многомиллионную диаспору, наличие министерства имеет стратегическое значение для Армении", - уверен Антонян.

В результате реформирования структуры правительства в Армении останется 12 министерств из нынешних 17. Министерство диаспоры будет ликвидировано, а министерства культуры, спорта и по делам молодежи будут объединены с министерством образования и науки, сообщает сегодня "Sputnik-Армения".