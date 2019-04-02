Ростовские дольщики рассказали в суде об обмане при покупке квартир

02 апреля 2019, 06:00

На процессе по делу руководителя группы компаний "РостЖилСтрой" Игоря Бондаренко, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств, заслушаны показания обманутых дольщиков. По их словам, при покупке квартир менеджеры уверяли, что сами купили такие же, а дом проверен тремя банками. Когда проблемы застройщика стали очевидны, он просил не обращаться "ни в прокуратуру, ни в суд", обещая, что строительство возобновится. При этом участок, который должен был отойти новому инвестору, оказался передан аффилированной с застройщиком фирме. Всего потерпевшими по делу проходят 263 человека.

Как писал "Кавказский узел", обманутые дольщики в Ростове-на-Дону неоднократно устраивали акции протеста с требованием решить проблему недостроев и наказать виновных в их появлении. В частности, в декабре 2018 года они присоединились к всероссийской акции #Андрееванеодна, проведенной после выступления петербургской активистки Аллы Андреевой на большой пресс-конференции Путина. В числе участников акции протеста - дольщики жилищных комплексов "Европейский", "Южный", "Благодатный" и других.

Руководитель группы компаний «РостЖилСтрой» Игорь Бондаренко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) в связи с хищением денег у дольщиков трёх объектов в Ростове-на-Дону: ул. Зорге, 9 (ЖК "Благодатный"), ул. Комарова, 20в и ул. 28 линия, д.8. Дело слушается в Октябрьском районном суде города с конца февраля.

По версии следствия, Бондаренко выводил деньги через подконтрольные подрядные организации, в частности, через "РосЖилСтрой" и «СтройСервис», а прямой ущерб от его действий составляет 139 миллионов рублей. Всего потерпевшими по делу проходят 263 человека.

Обманутые дольщики ростовского жилищного комплекса «Благодатный» 1 апреля дали показания в суде, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла". Заседание началось с допроса Софии Шевчук, представителя потерпевшего военнослужащего Константина Шевчука.

«В конце апреля 2015 года мой сын приехал (со службы) со справкой о том, что он имеет право на участие в программе «Росвоенипотеки». Мы обратились в агентство недвижимости. Нам сказали, что есть вот такая квартира и отвезли нас на Зорге, 9, где показали квартиру. Нас устроила цена, но на тот момент дом не был аккредитован по военной ипотеке, и мы ушли. В мае мне позвонил представитель компании «РосСтройСервис», который подал заявку на получение аккредитации по «Росвоенипотеке». 11 июня 2015 года мы подписали договор, за май «РосСтройСервис» оформил аккредитацию на программу по военной ипотеке, которую одобрили (три банка)", - рассказала потерпевшая.

"Мы подписали договор на двухкомнатную квартиру стоимостью 3 миллиона 100 тысяч рублей и общей площадью 53 метра. 251 тысячу внесли наличными 29 июня, затем по договору с банком было перечислено 2 миллиона 850 тысяч — на счёт «РосСтройСервиса». На этом радостные события закончились", - сказала она.

"В июне (2015 года) велась активная стройка, но она прекратилась уже в сентябре. Всю осень и зиму строительство не велось вообще. Я обратилась в Росстройнадзор, и там мне ответили о нехватке средств", - рассказала суду София Шевчук.

По ее словам, по договору дом должны были сдать в третьем-четвертом кварталах 2016 года, однако потом сроки "пять раз переносились".

Отвечая на вопросы адвоката, Шевчук пояснила, что подсудимого не видела, договор подписывала с другим человеком, однако Бондаренко позднее «обещал, что активно начнётся строительство и просил «никуда не подавайте - ни в прокуратуру, ни в суды"

«Цена в построенных домах тогда была на 500-800 тысяч дороже. Мой муж взял кредит на 285 тысяч рублей, который выплачивал три года. При заполнении бумаг я 150 раз спросила: «Застройщик проверен?». Мне отвечали: «Что вы, конечно проверен тремя банками». Менеджер уверяла, что сама купила две квартиры в доме", - также рассказала она.

"Есть ответ от министерства строительства области от 20 января 2017 года о приостановлении строительства (дома на Зорге, 9) в связи с отсутствием финансирования. Было рекомендовано продать принадлежащий Бондаренко участок и достроить за счёт этого актива, однако этот участок был продан аффилированной компании "Росжилстроя", - также рассказала Шевчук, сославшись на имеющуюся у неё бухгалтерскую экспертизу.

"Обман с квартирой стал огромный ударом для нашей семьи"

Следующей давала показания жительница Ростова-на-Дону Евгения Поветкина, которая также признана потерпевшей после покупки квартиры в доме на Зорге, 9.

«24 февраля 2014 года я заключила договор долевого участия со строительной компанией «СтройСервис». Согласно договору, застройщик был обязан до второго квартала 2015 года сдать дом и передать мне в собственность двухкомнатную квартиру общей площадью 54 метра. 3 миллиона 196 тысяч рублей за неё мы заплатили в кассу застройщика в две части», - рассказала потерпевшая, продемонстрировав суду квитанции.

«Однако до настоящего времени объект не введён в эксплуатацию, квартиру мне не передали, оплаченные деньги не возвращены. Прошу суд рассмотреть и удовлетворить мой иск», - добавила она.

«Мои родители откладывали на приобретение этой квартиры 20 лет. Они являются обыкновенными рабочими с зарплатой ниже средней. Обман с квартирой стал огромным стрессом, ударом для нашей семьи. Мы с мужем 15 лет в браке и уже очень много лет откладываем рождение ребёнка из-за жилищных условий. Мы снимаем комнату в коммунальной квартире в жутких условиях, без бытовой техники. Мне причинён огромный материальный и моральный вред. Я прошу применить строгое наказание к господину Бондаренко» - сказала суду Поветкина.

Она уточнила, что директором компании «СтройСервис», с которой заключался договор, был человек по фамилии Хрущёв. При этом, по ее словам, в офисе были логотипы сразу двух компаний, что её удивило.

«Кем был Бондаренко на тот момент, я затрудняюсь сказать, но он обещал, разговаривал с дольщиками», - сообщила потерпевшая.

«Месторасположение этого дома мне нравилось. Я работаю на Западном (жилой массив Ростова-на-Дону), проезжала это место каждый день, рядом зелёная зона. Через Интернет негативных отзывов не было. Мы сами из области и первый раз в жизни покупали недвижимость», - объяснила суду Евгения Поветкина.

"Хотели сделать подарок сыну"

Допрошена была также проживающая в городе Гуково Светлана Процикова — представитель потерпевшего Антона Процикова.

«Мы всей семьёй решили сделать подарок сыну и 1 марта 2013 года заключили договор долевого участия на квартиру общей площадью 34,6 метра и стоимостью 1 миллион 867 тысяч рублей. Сын учился в Ростове. Мы смотрели в Интернете, отзывы были хорошие, решили приобрести, никаких сомнений не было. Вносили в кассу «СтройСервиса» по договору сразу всю сумму наличными. Была выдана квитанция. Нам сказали, что регистрация в юстиции — это гарантия достройки. Обещали сдать дом во втором квартале 2015 года», - рассказала свою историю мать потерпевшего.

«Мы обращались в арбитражный суд, в управление МВД Ростова-на-Дону, Росстройнадзор, были признаны потерпевшими. Когда стройка остановилась, нам сказали, что строительство будет возобновлено, «кирпич уже завезён», но она так и не завершена», - сказала Процикова.

Отвечая на вопросы адвоката, Светлана Процикова сказала, что семья специально приезжала из Гуково в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть на стройку.

«Кран был, но строителей не было. Потом в Интернете вообще всё пропало, написанное про этот дом» - посетовала потерпевшая. Она также попросила удовлетворить заявленный гражданский иск.

Рассмотрение дела продолжится 2 апреля в 10.00 мск. Запланирован дальнейший допрос потерпевших дольщиков. Адвокат Игоря Бондаренко воздержался от комментариев на данной стадии судебного разбирательства.

В Ростовской области выявлено 342 проблемных объекта долевого строительства, при этом половина из них - дома, возведенные без соответствующих разрешений, приводит 17 декабря сообщение заместителя генерального прокурора России Андрея Кикотя ТАСС. После обнародования этих данных власти Ростовской области заявили, что до конца января 2019 года сформируют обновленный реестр проблемных объектов. Помимо 68 объектов, которые числятся в документе сейчас, в него будут включены 103 потенциально проблемных объекта, в также 171 самовольно возведенный дом, говорится 18 декабря в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области на сайте областного правительства.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".