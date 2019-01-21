Четыре землетрясения за сутки произошли на границе Чечни и Дагестана

Сейсмологи зафиксировали 20 января три подземных толчка магнитудой от 3,8 до 4,1 в Дагестане и один в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 19 января в Ботлихском районе Дагестана были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 3,3 и 3, 7.

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 13.10 мск в Ножай-Юртовском районе Чечни. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.87 градуса северной широты и 46.38 градуса восточной долготы, сообщает Единая геофизическая служба РАН на своем сайте.

В 13.12 мск произошел еще один толчок магнитудой 3,8 в Болтихском районе Дагестана. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.81 градуса северной широты и 46.3 градуса восточной долготы.



Третий подземный толчок магнитудой 4 был зафиксирован в 14:30 мск в Гумбетовском районе Дагестана. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров в точке с координатами 42.83 градуса северной широты и 46.34 градуса восточной долготы.

Четвертый подземный толчок магнитудой 3,9 произошел в 17.22 мск в Болтихском районе. Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 10 километров в точке с координатами 42.86 градуса северной широты и 46.33 градуса восточной долготы.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в Чечне землетрясение произошло на окраине Ножай-Юртовского района в 1,5 км к северу от границы с Дагестаном, в Дагестане в Болтихском районе два землетрясения произошли примерно в километре и пяти километрах от села Гагатли, в Гумбетовском районе подземные толчки были зафиксированы на окраине района.

Серия землетрясений обеспокоила жителей Дагестана. Сообщение о том, что в селе Гагатли ощущаются подземные толчки, было получено 20 января в 19.38 мск на SMS-сервис "Кавказского узла". У нас уже третьи сутки землетрясение, толчки очень сильные", - написал автор сообщения.