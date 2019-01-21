21 января 2019, 09:23
Четыре землетрясения за сутки произошли на границе Чечни и Дагестана
Сейсмологи зафиксировали 20 января три подземных толчка магнитудой от 3,8 до 4,1 в Дагестане и один в Чечне.
Как писал "Кавказский узел", 19 января в Ботлихском районе Дагестана были зарегистрированы два подземных толчка магнитудой 3,3 и 3, 7.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 13.10 мск в Ножай-Юртовском районе Чечни. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.87 градуса северной широты и 46.38 градуса восточной долготы, сообщает Единая геофизическая служба РАН на своем сайте.
В 13.12 мск произошел еще один толчок магнитудой 3,8 в Болтихском районе Дагестана. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров в точке с координатами 42.81 градуса северной широты и 46.3 градуса восточной долготы.
Третий подземный толчок магнитудой 4 был зафиксирован в 14:30 мск в Гумбетовском районе Дагестана. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров в точке с координатами 42.83 градуса северной широты и 46.34 градуса восточной долготы.
Четвертый подземный толчок магнитудой 3,9 произошел в 17.22 мск в Болтихском районе. Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 10 километров в точке с координатами 42.86 градуса северной широты и 46.33 градуса восточной долготы.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", в Чечне землетрясение произошло на окраине Ножай-Юртовского района в 1,5 км к северу от границы с Дагестаном, в Дагестане в Болтихском районе два землетрясения произошли примерно в километре и пяти километрах от села Гагатли, в Гумбетовском районе подземные толчки были зафиксированы на окраине района.
Серия землетрясений обеспокоила жителей Дагестана. Сообщение о том, что в селе Гагатли ощущаются подземные толчки, было получено 20 января в 19.38 мск на SMS-сервис "Кавказского узла". У нас уже третьи сутки землетрясение, толчки очень сильные", - написал автор сообщения.
"Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
На сайтах ГУ МЧС по Дагестану и ГУ МЧС по Чечне к 09.00 мск 21 января нет информации об этих землетрясениях.