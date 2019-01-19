Сейсмограф. Фото © Flickr/ James https://sputnik-georgia.ru/world/20170110/234485386/Silnoe-zemletrjasenie-proizoshlo-na-juge-Filippin.html

19 января 2019, 14:55

Четвертое за двое суток землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зафиксировали в Дагестане подземный толчок магнитудой 3,7. Это сейсмособытие стало вторым за сегодня в Ботлихском районе и четвертым в республике с 17 января.

"Кавказский узел" информировал, что в 17.30 мск 17 января в Кумторкалинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5, а в 11.19 мск 18 января - магнитудой 3,3. Сегодня в 00.52 мск подземный толчок магнитудой 3,7 был зафиксирован в Ботлихском районе.

Очередное землетрясение в Дагестане произошло в 07.10 мск в 56 километрах к юго-западу от Хасавюрта. Эпицентр толчков располагался на глубине двух километров в точке с координатами 42.80 градуса северной широты и 46.28 градуса восточной долготы.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится в Ботлихском районе республики на западной окраине села Гагатли.

На сайте республиканского главы МЧС к 14.55 мск 19 января нет информации об этом землетрясении.

Примечание:

"Два землетрясения магнитудой до 4,9 произошли в Грузии", "Землетрясение произошло на севере Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,5 произошло близ Карабулака".

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