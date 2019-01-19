19 января 2019, 08:35
Третье землетрясение за двое суток зафиксировано в Дагестане
Подземный толчок магнитудой 3,7 произошел в Ботлихском районе Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", в 17:30 мск 17 января в Кумторкалинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5, а 11:19 мск 18 января - магнитудой 3,3.
Сегодняшнее землетрясение в Дагестане произошло в 00:52 мск в 55 километрах юго-западнее Хасавюрта. Эпицентр толчков находился на глубине двух километров в точке с координатами 42.80 градуса северной широты и 46.31 градуса восточной долготы, сообщил сегодня на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно сервису "Яндекс.Карты", данная точка находится в Ботлихском районе республики, менее чем в двух километрах от села Гагатли.
На сайте Управления МЧС по Дагестану к 08:35 мск 19 января не появилось информации об этом сейсмособытии.
"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Власти пообещали дать жилье пострадавшим от Спитакского землетрясения", "Землетрясение произошло на востоке Грузии".
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