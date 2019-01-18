Второе землетрясение за сутки произошло в Дагестане

18 января 2019, 15:40

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,3 в Кумторкалинском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в 17:30 мск 17 января в Кумторкалинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Сегодняшнее землетрясение в Дагестане, по данным сейсмологов, произошло в 11:19 мск в 28 километрах к юго-востоку от Кизилюрта. Его эпицентр находился также на глубине десяти километров в точке с координатами 43.02 градуса северной широты и 47.09 градуса восточной долготы.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится в Кумторкалинском районе Дагестана. Ближайший к ней населенный пункт, село Экибулак, находится в двух километрах к северу.

На сайте республиканского управления МЧС по Дагестану по состоянию на 15:40 мск 18 января нет информации об этом сейсмособытии.