Военно-Грузинская дорога. Фото © : Sputnik / Stanislav Savin https://sputnik-georgia.ru/georgia/20180302/239509828/Na-granice-s-Rossiej-postrojat-parking-dlja-gruzovikov.html

28 декабря 2018, 14:58

Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла вдвое

Число автомобилей, ожидающих открытия на Военно-Грузинской дороге, превысило 500, сообщили сегодня в МЧС. На камерах видеонаблюдения видно массовое скопление людей на границе.

Как писал "Кавказский узел", утром 26 декабря Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда большегрузов в связи с непогодой. В 16.30 мск был введен полный запрет на проезд. К 27 декабря в очереди скопились 242 автомобиля - 132 легковых и 110 грузовых.

Движение по Военно-Грузинской дороге по-прежнему запрещено в связи с ухудшением погоды. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении, сообщается сегодня на сайте ГУ МЧС по Северная Осетии.

"Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов автотранспорта. На российской границе ее открытия ожидают более 500 транспортных средств. Развернуты два пункта обогрева, где можно не только погреться, но и выпить чаю, зарядить мобильные устройства. В настоящее время рассматривается вопрос о развертывании третьего пункта обогрева", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Скопление машин на КПП Верхний Ларс. 28 декабря 2018 г. Скиншот https://vlars.ru/pages/3-weПо данным МЧС, в районе населенного пункта Редант на выезде из Владикавказа для ограничения движения автомобилей в сторону Грузии выставлен подвижный экипаж ГИБДД, там также дежурит экипаж Центра медицины катастроф.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 14.45 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из большегрузов и легковых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота. Также видно большое скопление людей возле ограждения на посту. Дорога в сторону Россию свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Ситуацию на границе активно обсуждают пользователи соцсети "ВКонтакте". Они также делятся фотографиями с записей камер видеонаблюдения на КПП "Верхний Ларс", где видно массовое скопление людей возле очереди грузовиков.

"Кошмар, это не нормально, столько стоять людям", - прокомментировала фотографию, опубликованную сегодня в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс", Танюшка Семакина.

"Митинг", - предположил пользователь Марик Темиров.

"Это чтобы согреться. Если серьезно - сочувствую всем оказавшимся там", - написал Дмитрий Ситров.

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают  временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда без осадков, температура воздуха -12 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. К ночи температура понизится до -13, скорость ветра - до 6 м/с. Температура останется прежней. 29 декабря осадков также не ожидается, температура поднимется до -8, скорость ветра - до 9 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Предупреждение об опасности схода лавин объявлено в четырех регионах юга России", "Штормовое предупреждение объявлено в Чечне", "Лавинная опасность объявлена в горных районах Чечни".

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