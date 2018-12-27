242 автомобиля ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге

27 декабря 2018, 11:45

132 легковых автомобиля и 110 грузовых скопились в очереди после закрытия Военно-Грузинской дороги. С людьми, ожидающими проезда, работают психологи, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", утром 26 декабря Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда большегрузов в связи с непогодой. В 16.30 мск был введен полный запрет на проезд.

"На Военно-Грузинской дороге ожидают проезда 132 легковых и 110 грузовых автомобилей. Развернуты два пункта обогрева, выставлены дополнительные экипажи медицины катастроф", - цитирует представителя ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

По данным ведомства, с людьми, ожидающими проезда, работают психологи МЧС. В районе пропускного пункта есть многофункциональный комплекс, на базе которого расположены кафе, комната матери и ребенка, медпункт, санузлы, отметили в ведомстве.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 11.40 мск на въезде в Грузию выстроилась очередь из большегрузов и легковых автомобилей, конца которой не видно из-за поворота. На въезде в Россию дорога свободна. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Ситуацию на границе обсуждают пользователи соцсети "ВКонтакте". "Там очередь - 30-40 км, и никого еще не пускают, а машины подъезжают в колонну", - написал сегодня Самвел Атанесян в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"[...] там все еще идет снег. Граница закрыта, большая пробка", - прокомментировал пользователь Jor Yan.

"Снега завтра (28 декабря) не будет. Скорее всего, завтра вечером откроют границу", - предположил Роман Раджоян.

"[...] погода холодная, значит риск лавин небольшой, завтра с утра дадут отмашку чистить, чистить будут день, делаю ставку на пятницу вечер", - также высказал свою версию Алексей Михеев.

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда слабые осадки при температуре -7 градусов, ветер скоростью 8 метров в секунду. К ночи осадки станут умеренными, а ветер усилится до 12 м/с. Температура останется прежней. 28 декабря осадков не ожидается, температура снизится до -12, скорость ветра - до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.