Военно-Грузинская дорога полностью закрыта

26 декабря 2018, 17:44

Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт для всех видов транспорта до улучшения погоды, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с 9.30 мск Военно-Грузинская дорога была закрыта для проезда большегрузов.

Полный запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге введен с 16:30 мск. Он связан с ухудшением погодных условий на территории Грузии, закрыть дорогу рекомендовала пограничная полиция Грузии, сообщило на своем сайте МЧС Северной Осетии.

Есть ли очередь на границе, ведомство не сообщает. На фото с веб-камер на границе, размещенных на сайте "Верхний Ларс" по состоянию на 17:44 мск, видна очередь из большегрузов и один легковой автомобиль на российской стороне. На выезде из Грузии машин нет. Изображение на веб-камерах обновляется каждые 15 минут, они предоставлены Северо-Кавказским таможенным управлением, отмечается в сообщении на сайте "Верхний Ларс".

Пропускные пункты на российско-грузинской границе работают круглосуточно, однако в периоды ухудшения погодных условий они бывают временно закрыты, следует из справки "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В разделе "Справочник" также подготовлен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в грузинском поселке Степанцминда слабые осадки при температуре -6 градусов, ветер дует со скоростью 13 метров в секунду. В ночь на 27 декабря осадки станут умеренными, а скорость ветра достигнет 16 м/с. Температура останется прежней. 27 декабря ожидаются слабые осадки при температуре -7, скорость ветра снизится до 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Отметим, что сегодня была закрыта и Транскавказская магистраль, соединяющая Россию с Южной Осетией.