Экоактивисты пожаловались на закрытость "Электроцинка" для общественного контроля

25 декабря 2018, 21:58

Договоренности властей Северной Осетии с металлургами о консервации завода "Электроцинк" пока носят устный характер и доверять им нельзя, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экоактивисты. Они выразили обеспокоенность тем, что общественных контролеров не пустили в два возобновивших работу цеха.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря руководство "Электроцинка" объявило о запланированном на 24 декабря запуске гидрометаллургического цеха и вельццеха, подчеркнув, что это необходимо для консервации завода. Закончить эти работы планируется в первом квартале 2019 года.

21 октября на заводе "Электроцинк" произошел крупный пожар, после которого работа предприятия приостановлена. 2 ноября более 1500 сотрудников завода были отправлены в простой. 14 декабря глава Северной Осетии Вячеслав Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка". По его словам, власти договорились с руководителем Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о прекращении работы завода, но вместе с тем рассматривается возможность перепрофилировать производство.

Власти пока не заключили договоренностей по "Электроцинку"

Между властями Северной Осетии и Уральской горно-металлургической компанией, владеющей "Электроцинком", в скором времени будет подписан протокол, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Таймураз Калицев, пресс-секретарь главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Он не исключил, что это может произойти до конца текущей недели.

"Пока нет никаких соглашений ни с кем. Это начало пути. Понадобится определенное время на то, чтобы решить эти вопросы, но проводить рекультивацию здесь, во Владикавказе, необходимо. В 2019 году республика за счет средств федерального бюджета приступит к рекультивации Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ, а по рекультивации отвального клинкера на территории Владикавказа пока необходимо проводить работу", - сказал Калицев.

14 декабря глава республики Вячеслав Битаров встречался с представителями компании "Казтехноген", говорится в сообщении, опубликованном в тот же день на сайте главы Северной Осетии. На встрече обсуждалась консервация и переработка "Казтехногеном" техногенных продуктов, образовавшихся в результате горно-обогатительного и металлургического производства.

Вопрос о перепрофилировании "Электроцинка" также остается открытым, отметил представитель Битарова. "В данный момент вопрос перепрофилирования никак не решается и даже не обсуждается. Это желание главы республики. Руководство республики готово оказать всю необходимую поддержку инвестору, если он решится на перепрофилирование предприятия. Но в настоящее время никаких переговоров на этот счет нет", - сказал пресс-секретарь главы Северной Осетии.

Эколог пожаловались, что их не пустили на завод

Договоренности, достигнутые между УГМК и главой республики, обнадеживают, но без контроля со стороны общественности и специалистов им трудно доверять, считает руководитель эколого-технологической группы комиссии по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности "Электроцинка" при правительстве Северной Осетии, член президиума Северо-осетинского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, ученый-эколог Иван Алборов.

"Я лично разговаривал с директором «Электроцинка» - эти два цеха (гидрометаллургический цех и вельццех. - Прим. "Кавказского узла") будут продолжать функционировать до марта. Под консервацией всегда понималось очищение оборудования - печей и всего остального. Они в любое время могут начать работать. Та технология, на которое это оборудование было рассчитано, может возобновиться в любое время. Вот это настораживает и беспокоит", - сказал Алборов корреспонденту "Кавказского узла".

Между демонтажом и консервацией есть существенная разница, отметил эксперт. Консервация - это временная остановка деятельности, это не то, чего добиваются местные жители, подчеркнул он.

Иван Алборов рассказал, что 21 декабря, когда стало известно о возобновлении работы двух цехов на заводе, он со своей группой пытался попасть на предприятие, но их туда не пропустили. "Эти запретные меры не располагают к доверию к той компании, которая так скрывает какие-то вещи", - сказал Алборов.

По его информации, гидрометаллургический цех и вельццех, которые возобновили работу, могут быть вредными только при утечке в водную среду, но на заводе есть очистные сооружения. С точки зрения загрязнения воздуха никакой опасности эти цеха не представляют.

"Моя позиция такова: доверяй, но проверяй. Просто довериться словам, что это часть консервации, чтобы закрыться полностью, нельзя. Если они запустили два цеха для временной работы, чтобы довести дела до конца, то они должны были открыть туда доступ представителям комиссии и журналистам, чтобы не было никаких слухов", - сказал о запуске двух цехов на "Электроцинке" еще один противник деятельности завода, Руслан Лалиев.

Пока говорить о соглашении между республикой и УГМК нельзя, отметил он. "То, что было сказано на словах - это не документ. Документ это то, что написано на бумаге. Я буду требовать, чтобы было соглашение, и чтобы оно было опубликовано везде, чтобы каждый мог его увидеть и прочитать", - сказал Руслан Лалиев корреспонденту "Кавказского узла".

За "Электроцинком" необходим общественный контроль, уверен экоактивист Герман Ревазов, который входит в возглавляемую Алборовым экологическую группу. По его словам, они на протяжении семи лет пытаются получить экологический паспорт предприятия, но безуспешно. "На слова, о том, что вельццех и гидрометаллургический цех безвредны, я не могу полагаться. Экологический паспорт предприятия ответил бы мне на эти вопросы", - отметил Ревазов.

Пока идет процесс остановки предприятия, в акциях протеста нет смысла, сказал эколог. "Если мы будем понимать, что нас обманули, то это уже другой вопрос. В соглашении должны быть прописаны пункты и подписи, печати стоять. Мне кажется, сначала надо увидеть соглашение, а потом уже запускать какие-то цеха, если это нужно для консервации. Если соглашения нет, а цеха начинают работать, то на основании чего они это делают? Это договор между республикой и юридическим лицом. То есть, все должно быть прописано, и далее и одна, и другая стороны должны следовать пунктам договоренностей. И все это, на мой взгляд, должно протекать под общественным контролем", - сказал он.

Противники "Электроцинка" планируют акцию протеста

Другой экологический активист, Ацамаз Хадиков, который также входит в правительственную комиссию по рассмотрению вопросов дальнейшей деятельности завода, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не верит во временный характер запуска завода. Кроме того, по его мнению, безвредных цехов на "Электроцинке" нет. Противники деятельности предприятия планируют митинг с требованием обнародовать соглашение между властями и металлургами, сообщил Хадиков.

Заняться рекультивацией после остановки "Электроцинка" должны профессионалы, и желательно, чтобы это были иностранные специалисты, поскольку в современной России таких нет, считает Хадиков.

ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании с 2003 года, сообщается в справке "Кавказского узла" о заводе "Электроцинк" . Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".