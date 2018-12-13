Вачаган Казарян. Фото: Press office of the SNS of RA https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180627/12918308/byvshemu-glave-ohrany-serzha-sargsyana-predyavili-obvineniya.html

13 декабря 2018, 13:03

Арест главы охраны Саргсяна продлен на два месяца

Суд согласился со следствием и продлил срок ареста бывшего начальника президентской охраны Вачагана Казаряна. Защита сочла решение суда необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", Вачаган Казарян в июне был задержан по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В конце июля его освободили под залог в два миллиона долларов, однако в ноябре суд вновь постановил арестовать Казаряна. Его супруга Рузанна Бегларян находится под подпиской о невыезде по аналогичному обвинению.

26 ноября следствие сообщило о том, что Вачаган Казарян и Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег, сэкономленных на уплате налогов.

Орган предварительного следствия представил ходатайство о продлении срока ареста Вачагана Казаряна на два месяца. Сегодня суд удовлетворил ходатайство, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Армен Арутюнян.

Адвокат отметил, что защита считает необоснованным утверждение следствия о том, что Вачаган Казарян, оставаясь на свободе, будет препятствовать расследованию дела и его арест исходит из интересов следствия.

"Пять месяцев Казарян находился на свободе, своим поведением доказал обратное. Я считаю решение суда безосновательным", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 12 декабря суд отказался освободить Вачагана Казаряна под залог.

Примечание:

"Представитель Армении в ЕСПЧ оставил свой пост", "СНБ начала спецоперацию в мэрии Еревана", "Помощник армянского депутата обвинен в нападении на активистов".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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