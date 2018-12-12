Суд отказался освободить главу охраны Сержа Саргсяна

12 декабря 2018, 14:33

Суд в Ереване сегодня не удовлетворил просьбу защиты освободить под залог бывшего начальника президентской охраны Вачагана Казаряна.

Как писал "Кавказский узел", Вачаган Казарян в июне был задержан по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В конце июля его освободили под залог в два миллиона долларов, однако в ноябре суд вновь постановил арестовать Казаряна. Его супруга Рузанна Бегларян находится под подпиской о невыезде по аналогичному обвинению.

26 ноября следствие сообщило о том, что Вачаган Казарян и Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег, сэкономленных на уплате налогов.

Сегодня Ереванский суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении Казаряна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Армен Арутюнян.

По его словам, судья Роберт Пашоян отклонил ходатайство, оставив Вачагана Казаряна под стражей.