12 декабря 2018, 14:33
Суд отказался освободить главу охраны Сержа Саргсяна
Суд в Ереване сегодня не удовлетворил просьбу защиты освободить под залог бывшего начальника президентской охраны Вачагана Казаряна.
Как писал "Кавказский узел", Вачаган Казарян в июне был задержан по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В конце июля его освободили под залог в два миллиона долларов, однако в ноябре суд вновь постановил арестовать Казаряна. Его супруга Рузанна Бегларян находится под подпиской о невыезде по аналогичному обвинению.
26 ноября следствие сообщило о том, что Вачаган Казарян и Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег, сэкономленных на уплате налогов.
Сегодня Ереванский суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении Казаряна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Армен Арутюнян.
По его словам, судья Роберт Пашоян отклонил ходатайство, оставив Вачагана Казаряна под стражей.
"Начальник личной охраны Сержа Саргсяна арестован в Армении", "Полиция отправила на проверку оружие брата Саргсяна", "Смена власти в Армении обострила политическую борьбу в регионах".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
12 декабря 2018, 23:52
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