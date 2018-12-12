Вачаган Казарян. Фото: Press office of the SNS of RA https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20181126/15878229/nachalnik-ohrany-serzha-sargsyana-i-ego-zhena-obvinyayutsya-v-otmyvanii-deneg.html

12 декабря 2018, 14:33

Суд отказался освободить главу охраны Сержа Саргсяна

Суд в Ереване сегодня не удовлетворил просьбу защиты освободить под залог бывшего начальника президентской охраны Вачагана Казаряна.

Как писал "Кавказский узел", Вачаган Казарян в июне был задержан по подозрению в незаконном обогащении и сокрытии доходов. В конце июля его освободили под залог в два миллиона долларов, однако в ноябре суд вновь постановил арестовать Казаряна. Его супруга Рузанна Бегларян находится под подпиской о невыезде по аналогичному обвинению.

26 ноября следствие сообщило о том, что Вачаган Казарян и Рузанна Бегларян подозреваются в отмывании денег, сэкономленных на уплате налогов.

Сегодня Ереванский суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении Казаряна, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Армен Арутюнян.

По его словам, судья Роберт Пашоян отклонил ходатайство, оставив Вачагана Казаряна под стражей.

Примечание:

"Начальник личной охраны Сержа Саргсяна арестован в Армении", "Полиция отправила на проверку оружие брата Саргсяна", "Смена власти в Армении обострила политическую борьбу в регионах".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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