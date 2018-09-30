Евкуров предупредил блогеров об ответственности за критику соглашения с Чечней

30 сентября 2018, 15:14

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил чиновникам проводить разъяснительные беседы с местными жителями о неотвратимости наказания за противоправные высказывания в соцсетях по поводу установления границы с Чечней. Пользователи соцсетей из Чечни и Ингушетии подвергли критике подписанное соглашение.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне состоялись несанкционированные акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. 27 сентября четверо участников этих акций были оштрафованы. 29 сентября также был оштрафован раскритиковавший соглашение об административной границе с Чечней лидер регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. Он был признан виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

Во время совещания с членами республиканского правительства в Магасе 29 сентября Юнус-Бек Евкуров заявил о противоправных высказываниях и огульных обвинениях чиновников по поводу установления границы с Чеченской республикой.

"Я хочу предупредить тех, кто открыто оскорбляет чиновников, скрываясь за блогами, не создавайте виток конфликта в республике", - сказал Юнус-Бек Евкуров, добавив, что радикалы в социальных сетях и в интернете должны отвечать за свои слова, если в них есть признаки публичного призыва к экстремизму или же несанкционированным акциям протеста.

По мнению Евкурова, этим занимаются те, кто привык видеть лишь ошибки во всем. "Сегодня ни один человек в соцсетях не говорит: слава Богу, реконструируется федеральная трасса, в середине 2020 года у нас будут четыре полосы, значительно снизится количество ДТП. Никто не говорит про стадион, который будет строиться в республике, со следующего года начинается реконструкция всех наших газовых сетей, про дома культуры, про то, что делается. Но люди, которые даже не знают, где эта территория находится и ни разу в жизни там не побывавшие, кинулись обсуждать тему установления границ", - отметил Юнус-Бек Евкуров, слова которого приводит «Интерфакс».

В свете заявлений Евкурова об ответственности за слова, размещенные в Интернете, стоит напомнить, что в Ингушетии идет процесс по делу оппозиционера Магомеда Хазбиева, который обвинен в оскорблении представителя власти и в экстремизме после размещения в сети видеороликов с критикой действий республиканских силовиков и чиновников. Потерпевшим по делу проходит глава Ингушетии. Хазбиев не признает вину и указывает на политическую подоплеку дела. По его словам, обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи.

Евкуров дал указание Совету безопасности Ингушетии проводить разъяснительные и профилактические беседы о неотвратимости наказания за противоправные высказывания.

«Мы уже видим, что этим людям до лампочки, о чем разговор, лишь бы позвать людей на митинг. Хотел бы призвать жителей — понимать за кем вы идете, кого вы слушаете. Особенно молодежь, которая там в своем большинстве так воспринимает, что якобы земли отдали. Вы делайте выводы, анализируйте, кому можно больше верить», - отметил Евкуров, слова которого приводит интернет-газета «Ингушетия».

Опрошенные «Кавказским узлом» политологи поспорили о конфликтном потенциале соглашения Кадырова и Евкурова. Это соглашение выглядит знаком разрешения спора двух республик, но не исключает притязаний руководства Чечни на территории соседних регионов в будущем, считают политологи Дмитрий Орешкин и Алексей Гуня. Соглашение положит конец территориальному спору республик, уверен политолог Алексей Малашенко.

В ингушском сегменте соцсетей пользователи высказывают недовольство подписанным Евкуровым соглашением, иногда в очень резкой форме.

Так, в одном из постов сообщества «ГIалгIай ГIалгIайче (Ингушетия и ингуши)» соцсети «ВКонтакте» опубликован коллаж, на котором указано, что 26 сентября 2018 года – это трагическая дата в истории ингушского народа. Здесь же приводятся сравнительные очертания границы Ингушетии в нынешнем виде и после реализации подписанного Евкуровым соглашения.

На коллаже видно, что в восточной части республика теряет значительную часть территории. В сообществе «Республика Ингушетия» распространяется информация о том, какие депутаты отказываются подписать ратификацию соглашения об установлении границ. Эти парламентарии названы в этих постах настоящими патриотами.

В соцсети Facebook ингушские активисты на своих страницах публикуют свои фото с листом бумаги, на котором написано требование об отставке главы и парламента Ингушетии.

«Руслан, у меня тоже фото с такой листовкой. [...] Пусть знает, что нас много», - написала в комментарии под таким фото Руслана Муцольгова на его странице Пятимат Юсупова. Этой страницей активиста, по данным на 15.00 мск 30 сентября, поделили 91 пользователь соцсети, 134 отметили, что пост им нравится.

Ингушские активисты критиковали секретность соглашения о границе с Чечней. Сам Евкуров признал, что переговоры о границе велись с властями Чечни втайне от населения, а уже после подписания документа дал распоряжение своим подчиненным "провести разъяснительную работу" по поводу соглашения.

Пользователи соцсетей из Чечни раскритиковали подписанное соглашение

Жители Чечни, прокомментировавшие в соцсетях подписанное соглашение о границе, отметили, что не понимают его необходимости, но не могут влиять на принимаемые властью решения, опасаясь репрессий.

«Мы знаем, что эти земли принадлежат вам. Вы наши братья. Вот что мы сделаем? Ответь брат, что мы, простой народ, сделаем? Если мы тут выйдем на митинг, не только нас расстреляют но и наши семьи тоже», - написал пользователь под ником Bilal Gelaev в группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано в Чечне» в ответ на вопрос о том, как относятся жители Чечни к подписанному соглашению о границе.

Это обсуждение, созданное 27 сентября, просмотрено по данным на 15.00 мск 30 сентября, 1419 раз. Под ним оставлен 31 комментарий, 6 человек отметили, что им понравился топик.

«Смысл это сейчас обсуждать? Мы все ровно ничего не изменим, явно это сделано для того, чтобы рассорить два народа», - пишет здесь же Иман Иманов. «Мы один народ! У нас одна душа и одно сердце! У нас одни предки! Вам самим не стыдно вестись на эти провокации. […] эта территория не влияет на нашу жизнь и наше будущее!» - в свою очередь, считает Mohammad Ali

«Я чеченец, и я за то, что бы эта земля принадлежала ингушам. Мне не нужна нефть, мне не нужны квадраты, мне нужен братский народ. Для меня нет разницы между Ингушетией и Чечней, это все моя родина», - отметил Qoman Irs. «На улицу выйти, брат, у нас варианта нет. Говорить без анонимности тоже», - добавил он.

Формализм не должен влиять на отношения между народами, считает адвокат Мурад Мусаев, который оставил пост 27 сентября в группе « Чечня - Все про Чеченскую Республику! » соцсети «ВКонтакте».

«Не вдаваясь в подробности, допускаю, что сейчас с политической и/или формально-правовой точки зрения кому-то понадобилось межевание наших «земельных участков», и теперь на бумаге у нас будет чёткая административная граница. Лично для меня эта картография не имеет никакого значения. Лишь бы мы оставались одной семьей и не возводили между собой заборов», - написал - Мурад Мусаев.

Его пост, по данным на 15.00 мск 30 сентября, просмотрен 8255 раз. 322 человека отметили, что им понравился пост, а 34 – сделали его репост.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".