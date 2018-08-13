Отсутствие Евкурова на суде вызвало недовольство защиты Хазбиева

13 августа 2018, 18:14

Адвокат оппозиционера Магомеда Хазбиева предложил прокурору отказаться от обвинения по статье об оскорблении представителя власти, если потерпевший Юнус-Бек Евкуров снова не явится на суд. Защита не исключила, что будет ходатайствовать о принудительном приводе главы Ингушетии.

"Кавказский узел" информировал, что Магомеда Хазбиева арестовали 11 января по подозрению в незаконном хранении оружия и оскорблении представителя власти. Позднее следствие сочло ролики с критикой силовиков и чиновников возбуждением вражды и ненависти к социальной группе. По данным защиты, Хазбиев вину не признал и связал уголовное преследование со своей общественно-политической деятельностью.

На сегодняшнее заседание Хазбиева пришли поддержать его родные и еще несколько человек, в том числе руководитель местного отделения ПЦ "Мемориал" Тимур Акиев и инициатор сбора подписей за выдвижение Хазбиева на пост главы Ингушетии Руслан Албаков-Мяршхи.

Сразу две инициативные группы попросили президента России выдвинуть Магомеда Хазбиева кандидатом на пост главы Ингушетии. Эти предложения скептически оценили пользователи соцсетей. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" активистов и политологов, общественные инициативы и процесс Хазбиева не отразятся на перспективах переизбрания нынешнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

В зале, помимо конвойных и приставов, находились семеро автоматчиков в масках, вооруженные автоматами Калашникова и "Кедрами", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Юнус-Бек Евкуров, который проходит по этому делу как потерпевший, уже в пятый раз не явился на суд, на этот раз без объяснения причины. Это вызвало недовольство как у защиты, так и среди присутствующих в зале. "Он так и будет тянуть до выборов, чтобы не прийти", - сказал один из них. "А почему он не пришлет хотя бы представителя или не сделают привод, чем он отличается от людей?" - заметил другой.

На заседании суда 9 августа было зачитано заявление администрации, согласно которому Евкуровв пропустил слушания, потому что "выехал за пределы республики". В СМИ появилась информация о встрече Евкурова с президентом России. Однако пресс-служба главы Ингушетии сообщила, что в этот день он находился в республике и провожал паломников на хадж, а также встречался с участниками молодежного форума "Машук-2018".

В связи с тем что Евкуров не пришел, прокурор предложил перейти к рассмотрению письменных доказательств. Адвокат Хазбиева Андрей Сабинин в свою очередь предложил прокурору отказаться от обвинения по статье об оскорблении представителя власти. "Если он так и не явится, то пусть обвинение тогда снимет обвинения по 319-й. Мы не торопим, можете ответить на следующем процессе", - сказал он, передает корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель сам предложил сначала допросить свидетелей и Евкурова, а потом перейти к рассмотрению письменных доказательств и не должен нарушать этот порядок, пояснил адвокат Андрей Сабинин. Он подчеркнул, что у его подзащитного есть право на допрос потерпевшего, подтвержденное пленумом Верховного суда. "Как можно исследовать письменные доказательства, по которым Хазбиев обвиняется в оскорблении представителя власти, если мы не заслушали представителя власти?" - приводит сегодня слова Сабинина "Медиазона".

Адвокат отметил, что в случае неявки потерпевшего его могут доставить на суд принудительно, сообщает издание. "Чем Евкуров отличается от простого гражданина? Объем прав и обязанностей как гражданина РФ у него совершенно идентичен нашему с вами. Поэтому в данном случае он ничем не отличается от нас, он никакого иммунитета не имеет", - пояснил Андрей Сабинин.

Следующее заседание назначено на 20 августа, оно начнется в 14.00 мск.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" можно ознакомиться с биографиями Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова.