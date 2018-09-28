Четверо активистов оштрафованы после акций в Сунже и Магасе

28 сентября 2018, 02:56

Ингушские активисты Багаудин Хаутиев, Исропил Нальгиев, Сараждин Султыгов и Муса Албогачиев получили административные штрафы за участие в несанкционированном митинге.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября соглашение о границах, предусматривающее обмен нежилыми территориями. Подписание соглашения состоялось на фоне акций протеста: нем 25 сентября несанкционированная акция прошла у здания райадминистрации в Сунже, а 26 сентября - у въезда в Магас. После митинга в Магасе МВД Ингушетии пообещало привлечь организаторов несанкционированной акции к ответственности.

После акции протеста в Сунже на 10 тысяч рублей оштрафованы активисты Багаудин Хаутиев и Исропил Нальгиев, сообщил активист Тимур Йовлой корреспонденту "Кавказского узла".

Багаудин Хаутиев, которого силовики задержали вечером после акции в Сунже, не принимал участие в акции протеста в Магасе, отметил лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов.

«Его отпустили к полуночи [25 сентября], но на следующее утро опять доставили в ЦПЭ и весь день продержали там, пока не закончилась акция в Магасе», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Муцольгов отметил, что после акции в Сунже правоохранители вызвали на беседу сопредседателей движения "Мехк Кхел" Сараждина Султыгова и Мусу Албогачиева, которые впоследствии тоже получили по решению суда штрафы. «Статья 20.2 КоАП, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», - пояснил Руслан Муцольгов.

Участники акции в Магасе, которая состоялась на следующий день после акции в Сунже, ожидали от руководителей Ингушетии разъяснений по вопросу границы с Чечней. Акция представляла собой сход жителей по следам прошедшего днем ранее схода в Сунже, считает Муцольгов, отмечая, что конкретные организаторы мероприятия ему неизвестны. Активист добавил также, что силовики во время этой акции не применяли в отношении протестующих жестких мер.

Еще один активист, Исмаил Нальгиев, сообщил, что его после акций протеста разыскивали силовики. По словам Нальгиева, днем 27 сентября к нему домой приходили два человека, которые представились сотрудниками одной из силовых структур, однако его самого в этот момент дома не было.

"Они взяли у брата номер телефона и передали, что вызывают меня в ЦПЭ, но никакой повестки не вручили, а без повестки я не обязан никуда являться. Возможно, это связано с митингом" - рассказал Нальгиев по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

На "Кавказском узле" опубликована справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости о споре двух регионов, а также о территориальных притязаниях Чечни "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".