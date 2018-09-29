Руслан Муцольгов. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=n3J4QDQFpWQ

29 сентября 2018, 18:00

Суд оштрафовал Муцольгова за акцию в Магасе

Назрановский городской суд признал сегодня лидера молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслана Муцольгова виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Муцольгов сообщил, что обжалует это решение.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. 27 сентября четверо участников этих акций были оштрафованы. Сегодня Руслан Муцольгов, раскритиковавший соглашение об административной границе с Чечней, был доставлен в отдел полиции, а затем в суд

"После вызова в ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму) меня опросили, их интересовала информация относительно того, что люди собрались в Магасе и пытались получить от руководства республики какие-либо разъяснения по предстоящему подписанию соглашения о передаче земли Чечне. После этого меня отвезли в Назрановский РОВД и далее в суд", - рассказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он не согласен с решением суда. "Усматриваю нарушение в составлении протокола спустя двое суток после самого публичного мероприятия. Законом установлен срок, ограниченный двумя днями. Протокол же составлен спустя три дня. Я ничего не нарушал, в моих действиях нет никакого состава правонарушения, категорически не согласен и намерен обжаловать это решение", - заявил Муцольгов.

Соглашение об административной границе с Чечней затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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29 сентября 2018, 18:53

29 сентября 2018, 18:00

  • Суд оштрафовал Муцольгова за акцию в Магасе

    Назрановский городской суд признал сегодня лидера молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслана Муцольгова виновным в нарушении порядка проведения публичных мероприятий и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Муцольгов сообщил, что обжалует это решение.

29 сентября 2018, 17:00

  • Руслан Муцольгов доставлен в суд

    Лидер молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов доставлен в Магасский городской суд для рассмотрения дела об административном правонарушении после акции противников передела чечено-ингушской границы.

29 сентября 2018, 16:45

29 сентября 2018, 15:45

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