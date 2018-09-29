Руслан Муцольгов доставлен в суд

29 сентября 2018, 17:00

Лидер молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов доставлен в Магасский городской суд для рассмотрения дела об административном правонарушении после акции противников передела чечено-ингушской границы.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне проходили акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. 27 сентября четверо участников этих акций были оштрафованы. Сегодня Руслан Муцольгов, раскритиковавший соглашение об административной границе с Чечней, был доставлен в отдел полиции, сообщил его брат.

Сам Муцольгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня утром, после явки в Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии он был опрошен и доставлен в ГОВД Назрани для оформления административного материала, связанного с акциями против соглашения о передаче Чечне части Сунженского района.

Подробности возбужденного дела Муцольгов не пояснил. В момент отправки сообщения корреспонденту "Кавказского узла" в WhatsApp, в 14.50 мск, он находился в полицейской машине. "Меня везут в суд. Я был в ЦПЭ, затем меня отвезли в ГОВД, оформили административный материал, сейчас везут в суд", - говорится в аудиосообщении Муцольгова.

Информации о принятом решении в отношении активиста пока нет.

Соглашение об административной границе с Чечней затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".