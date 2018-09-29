Повестка на имя Руслана Муцольгова. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Русланом Муцольговым.

29 сентября 2018, 15:03

Противники передела чечено-ингушской границы заявили о давлении силовиков

Лидер молодежного крыла "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов, раскритиковавший соглашение об административной границе с Чечней, доставлен в отдел полиции, сообщил его брат. Глава "Выбора Ингушетии" Исмаил Нальгиев сообщил, что его угрозами вынуждают явиться к силовикам для дачи объяснений.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. На этом фоне состоялись акции протеста жителей Ингушетии в Сунже и Магасе. 27 сентября четверо участников этих акций были оштрафованы.

Соглашение затронуло горно-лесистые территории, на которых нет населенных пунктов, отметил Евкуров. Кадыров, комментируя договор, не рассказал никаких подробностей о территориях, которыми обменялись республики. Полный текст Соглашения, а также три приложения к нему (карта и геодезическое описание границы), опубликованы на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

28 сентября Руслан Муцольгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вызван в качестве свидетеля в Центр по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Сегодня утром он направил на почту "Кавказского узла" копию повестки, в которой исправлена дата, нет штампа ведомства и подписи должностного лица, выписавшего ее. В повестке указано, что Муцольгов должен явиться в ЦПЭ сегодня в 09:30 мск.

С 09:30 и до настоящего времени Муцольгов не отвечает на телефонные звонки и сообщения. Его брат, правозащитник Магомед Муцольгов, сообщил, что Руслан явился в ЦПЭ. "В настоящий момент его доставили в отдел полиции. Наверное, собираются оформить какой-то административный материал. Также есть информация, что вызвали Хасана Кациева - это бывший сотрудник полиции, пострадавший от действий своих коллег, который был подвергнут пыткам и уже четыре года борется за свои права в суде. Он принимал участие и в последних акциях, встречался с депутатами, ездил в Магас, и вот теперь его тоже вызвали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.

Активист Исмаил Нальгиев сообщил, что силовики также пытались вызвать его для дачи объяснений в качестве свидетеля. "Они являлись домой дважды, когда меня не было. Пытались вручить повестку родственникам. Я запретил им это делать, сказав, что повестку приму лично. Угрожали, что если я не приду по-хорошему, то к дому подъедут плохие парни — русские федералы на БТРах. При этом якобы они хотят задать мне всего лишь пару вопросов. Родные напуганы, я планирую прийти в отдел только по этой причине", - сказал Нальгиев.

На сайте МВД Ингушетии по состоянию на 15:02 мск 29 сентября нет информации о вызове Муцольгова и Нальгиева на допрос.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Аналитики сочли стабильной ситуацию в Ингушетии перед выборами главы", "В Ингушетии произошла драка со стрельбой между местными силовиками и коллегами из Чечни", "Строительство дороги спровоцировало новый виток территориального спора Чечни и Ингушетии".

Автор: Магомед Туаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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