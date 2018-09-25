Хазбиев заявил о неверном переводе его слов о Евкурове

25 сентября 2018, 03:00

В словах ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева о главе республики Юнус-Беке Евкурове нет призывов к вражде и разжигания ненависти, заявила в суде лингвист Юлия Сафонова. По ее словам, обвиняемый в своей речи характеризует не главу республики, а его действия. Сам Хазбиев отметил, что обвинение основано на неверном переводе некоторых слов из его речи.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября суд отклонил ходатайство защиты Хазбиева об изменении ему меры пресечения и продлил срок содержания под стражей на два месяца. Также стало известно, что подсудимый заболел пневмонией. Хазбиев и его защита требовали, чтобы суд обеспечил явку на заседание потерпевшего по делу - главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. На заседании 24 сентября лингвист из Москвы Юлия Сафонова подвергла сомнению корректность психолингвистической экспертизы, выводы которой были положены в основу обвинения.

Хазбиев был арестован в январе по подозрению в незаконном хранении оружия. Впоследствии прокуратура изучила размещенные в Интернете видеоролики, в которых Хазбиев "в довольно резкой форме" критикует действия республиканских силовиков и чиновников, и оппозиционер был обвинен в оскорблении представителя власти. Кроме того, ему предъявлено обвинение в экстремизме. Хазбиев отказался признать вину и указал на политическую подоплеку дела.

На судебном процессе по делу Магомеда Хазбиева 24 сентября специалист по лингвистике из Москвы Юлия Сафонова назвала заключение психолингвистической экспертизы, которое сделали ростовские эксперты, "рецензией", передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Юлия Сафонова указала на возможные недостатки проведенной экспертизы с точки зрения лингвистики и на моменты, которые могут быть неверно истолкованы.

«Эксперт должен опираться не просто на измышления и домыслы, но на научную систему и методы, признанные в науке», - сказала она.

На заседании 10 сентября на недостатки психолингвистической экспертизы указала лингвист Елена Новожилова. В частности, она указала на ограниченные возможности исследования при переводе с другого языка и недопустимую для экспертного заключения ссылку на ненаучное направление в психологии.

Сафонова указала на нарушения, которые, по ее мнению, имеются в заключении экспертов. По ее словам, нарушений достаточно, чтобы отнестись к заключению "с пристрастием".

«Мы в данном случае не знаем, насколько переводчик (с ингушского - прим. "Кавказского узла") владеет русским языком, есть ли у него сертификат…, аутентичный ли это перевод?... Но эксперты не заявили ходатайства на аутентичность перевода», - сказала, в частности, она.

По ее словам, в экспертизе "нигде не сказано, что это перевод, и это надо учитывать".

«У меня впечатление, что это заключение – переделанная курсовая», - заявила лингвист, упрекнув экспертов в ненаучном подходе к работе .

По ее мнению, в переводе речи Хазбиева нет призывов к вражде и разжигания ненависти.

"Хотим мы или не хотим, есть оппозиция, оппозиция усиливает власть. Нельзя

предположить, что оппозиция будет говорить хорошо о своем оппоненте... Гражданское общество еще не выросло до такого уровня… Экспрессивные

выражения (есть), но призывов нет", - сказала Сафонова о речи Хазбиева.

"Им характеризуются действия, а не лица. Эксперты должны быть

беспристрастны, а не искать в Интернете информацию. Не надо знать, кто

это, чтобы составить беспристрастное заключение", - сказала она.

"Мы тут юристы, и больше понимаем (что считается оскорблением - прим. "Кавказского узла")", - заявил гособвинитель.



Также Сафонова назвала заключение экспертов необоснованным, необъективным и обвинила их в самостоятельном сборе материала.

Магомед Хазбиев отметил, что некоторые слова переводчица перевела неверно, однако судья заверил, что она обоими языками (ингушским и русским) владеет в должной мере.

Хазбиев также поблагодарил Сафонову. "Нам всем было приятно вас слушать", - сказал он.

На заседании Хазбиев вновь заявил ходатайство о принудительном приводе Евкурова.

Отметим, что Юнус-Бек Евкуров, который 9 сентября был в третий раз подряд избран главой Ингушетии, заседания суда по делу Хазбиева не посещает, несмотря на неоднократные ходатайства об этом. К примеру, 6 сентября он прислал письмо о занятости. Ранее защита предлагала изъять из предъявленного Хазбиеву обвинения статью об оскорблении представителя власти, если Юнус-Бек Евкуров так и не явится в суд.

«Я требую приводом привести сюда потерпевшего. Это неуважение к суду. Каждый понедельник и четверг он заявляет, что ездит в командировки, и в

это же время встречается то со старейшинами, то с молодежью», - заявил Хазбиев.

Суд отклонил ходатайство.

«Глава республики не имеет никаких привилегий, он такой же гражданин РФ. Он наемный работник, которого народ нанял для решения своих

проблем», - возмутился Хазбиев.

После опроса свидетеля и ходатайств защита перешла к изучению

материалов дела, в частности, некоторых эпизодов нескольких томов,

ранее ею не изученных.

Следующий процесс назначен на 15.00 мск 27 сентября.



Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Магомеда Хазбиева и Юнус-Бека Евкурова. Подробная информация об уголовном преследовании Хазбиева содержится в справочном материале "Кавказского узла" "Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева".