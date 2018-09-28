28 сентября 2018, 08:23

Житель Ингушетии заподозрен в экстремизме за комментарии в Сети

49-летний житель Ингушетии оставил к видеоролику в Интернете комментарии экстремистского характера, предположили следователи.

По данным следствия, комментарии, которые мужчина разместил к видеоролику на одном из сайтов, были направлены на возбуждение ненависти и вражды к группам лиц по религиозному признаку.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц, совершенные публично или с использованием средств массовой информации), сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Ингушетии.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне житель Ингушетии был обвинен в оправдании терроризма после публикаций в Интернете. По версии следствия, молодой человек разместил в соцсети текстовые материалы с высказываниями, направленными на "оправдание террористической деятельности" и призывы "к осуществлению насильственных действий по мотивам религиозной ненависти". Дело было передано в суд.

Примечание:

"Прокуратура выявила доступ к экстремистским материалам в дагестанском интернате", "Прокуратура Чечни потребовала заблокировать оскорбляющие верующих материалы", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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