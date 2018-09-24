Митинг против пенсионной реформы в Краснодаре, организованный КПРФ. Фото: пресс-служба КПРФ https://kprf.ru/

24 сентября 2018, 02:52

Коммунисты в Краснодаре выступили против повышения пенсионного возраста

Согласованный митинг против пенсионной реформы в Краснодаре собрал, по данным администрации краевого центра, менее 200 человек. Организаторами мероприятия выступили местные коммунисты.

В крупных городах юга России продолжаются митинги против предложенной правительством пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. 22 сентября противники пенсионной реформы провели митинги в Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону и Сочи

Митинг против повышения пенсионного возраста в Краснодаре состоялся днем 23 сентября на территории Вишняковского сквера у памятника Ленина, сообщил "Блокнот Краснодар".

"Мероприятие прошло за два часа... в нем приняли участие 184 человека", - сообщил 23 сентября представитель пресс-службы городской администрации, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

В принятой резолюции участники митинга потребовали отмены пенсионной реформы, а также "отставки правительства РФ во главе с Медведевым, формирования правительства Народного доверия и импичмента президента", говорится в сообщении, опубликованном на сайте КПРФ.

"Кавказский узел" также сообщал, что 23 сентября около 340 человек вышли на согласованный с властями митинг против пенсионной реформы в Махачкале. Мероприятие прошло в парке Ленинского Комсомола. По мнению представителя КПРФ Руслана Лугового, городские власти отказали в проведении мероприятия на других площадках, чтобы "не заострять внимания горожан на проблеме пенсионной реформы".

Напомним, 22 сентября 10 активистов в Калаче-на-Дону Волгоградской области вышли на одиночные пикеты после того, как городские власти отказали местным коммунистам в проведении акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Примечание:

"Депутат оштрафован после митинга против пенсионной реформы в Астрахани", "Подгруппа сторонников пенсионного референдума зарегистрирована в Дагестане", "В Дагестане представители разных партий объединились ради пенсионного референдума".  

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