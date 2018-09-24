Коммунисты в Краснодаре выступили против повышения пенсионного возраста

24 сентября 2018, 02:52

Согласованный митинг против пенсионной реформы в Краснодаре собрал, по данным администрации краевого центра, менее 200 человек. Организаторами мероприятия выступили местные коммунисты.

В крупных городах юга России продолжаются митинги против предложенной правительством пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. 22 сентября противники пенсионной реформы провели митинги в Волгограде, Астрахани, Ростове-на-Дону и Сочи.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Краснодаре состоялся днем 23 сентября на территории Вишняковского сквера у памятника Ленина, сообщил "Блокнот Краснодар".

"Мероприятие прошло за два часа... в нем приняли участие 184 человека", - сообщил 23 сентября представитель пресс-службы городской администрации, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

В принятой резолюции участники митинга потребовали отмены пенсионной реформы, а также "отставки правительства РФ во главе с Медведевым, формирования правительства Народного доверия и импичмента президента", говорится в сообщении, опубликованном на сайте КПРФ.

"Кавказский узел" также сообщал, что 23 сентября около 340 человек вышли на согласованный с властями митинг против пенсионной реформы в Махачкале. Мероприятие прошло в парке Ленинского Комсомола. По мнению представителя КПРФ Руслана Лугового, городские власти отказали в проведении мероприятия на других площадках, чтобы "не заострять внимания горожан на проблеме пенсионной реформы".

Напомним, 22 сентября 10 активистов в Калаче-на-Дону Волгоградской области вышли на одиночные пикеты после того, как городские власти отказали местным коммунистам в проведении акции протеста против повышения пенсионного возраста.