Борьба против пенсионной реформы разделила оппозицию в Сочи

23 сентября 2018, 02:33

Сразу два митинга оппозиции против пенсионной реформы прошли в Сочи. Противники повышения пенсионного возраста не смогли объединиться, несмотря на то, что организаторами протестных акций выступили левые движения. Один митинг был организован КПРФ, альтернативный - "Левым фронтом", который поддержали "Яблоко", "Экологическая вахта по Северному Кавказу" и ряд общественных организаций.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября в некоторых городах юга России прошли митинги против пенсионной реформы. По данным организаторов, 300 жителей Волгограда и Волжского вышли на митинг КПРФ против пенсионной реформы. На аналогичную акцию в Астрахани пришли сегодня около 600 человек. Около 300 человек стали участниками митинга в Ростове-на-Дону.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. 29 августа Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект, в частности, повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

22 сентября у памятника Ленину прошли два митинга против пенсионной реформы в рамках всероссийской акции, передает присутствовавшая на мероприятиях корреспондент "Кавказского узла".

В 11.00 мск состоялся митинг, организованный сочинским горкомом КПРФ. Акция собрала, по оценкам организаторов, около ста человек. В 14.00 мск КПРФ сменило общественное движение "Левый фронт". Поддержать заявителей второго митинга пришли со своими флагами и эмблемами около полусотни человек от партии "Яблоко", "Экологической вахты по Северному Кавказу", общественных движений "Сочинская коммуна", "Комитета протестных действий", "Общественного экологического совета", "За право граждан на благоприятную окружающую среду", а также некоторые члены КПРФ.

Оба митинга прошли без эксцессов. За акциями наблюдали сотрудники полиции, силовики в штатском и работники мэрии. Представитель пресс-службы мэра снимал на камеру выступающих.

Власти вносят раскол в оппозиционные движения

По словам координатора общественного гражданского движения "Комитет протестных действий" Игорь Васильев, власти носят раскол в оппозиционные партии и движения.

Игорь Васильев руководил отделение КПРФ в Сочи до 19 мая. На отчетно-выборной конференции он проиграл конкуренту Сергею Хамлову, который получил на один голос больше.

"Они внедряют в оппозицию своих людей, которые и производят расколы. Старый метод - "разделяй и властвуй"... Мы создали движение "Комитет протестных действий" и будем разоблачать тех, кто разваливает оппозицию в Сочи", - рассказал Игорь Васильев.

Отметим, что митинги оппозиции прошли в Сочи на фоне объявленного властями субботника. "На субботник вышли все сотрудники администрации города и ее подразделений, предприниматели и жители Сочи",- рассказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника управления, начальник отдела по информационной поддержке массовых мероприятий управления информации и аналитической работы администрации города Сочи Ирина Попко-Садчикова.

Идея провести объединенный митинг с КПРФ провалилась

По словам руководителя сочинского отделения общественного движения "Левый фронт" Ольги Фисько, первоначально планировалось провести митинг вместе с КПРФ.

"Наше движение стало организатором митинга, (который прошел) в 14.00 мск. Мы хотели провести его вместе с партией КПРФ, так как считаем, что все левые силы, которые против беззакония властей, должны объединиться. С этой целью мы направили на имя нового лидера КПРФ в Сочи Сергея Хамлова обращение, в котором предложили объединить усилия "Левого фронта" с КПРФ для проведения митинга, но нам было отказано в этом. Сергей Хамлов заявил, что мы можем присутствовать на митинге, но слова нам и другой оппозиции на митинге КПРФ никто не даст, и мы не имеем права принести на митинг свои флаги", - рассказала Фисько.

Лидер местного отделения КПРФ Сергей Хамлов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" отказ представителям других партий и движений принести на митинг свои флаги и говорить с трибуны.

"Митинг проводит КПРФ. Другие партии и движения могут проводить свои митинги", - заключил он.

"По всей стране проводятся акции и митинги протеста ввиду перспектив повышения пенсионного возраста, с чем не согласны граждане, которые считают такую новацию недопустимой", - заявил Хамлов на митинге, по итогам которого была принята резолюция против увеличения пенсионного возраста.

Участники митинга затронули тему экологии в Сочи и обнищания населения

На митинге объединенной оппозиции, который прошел в 14.00 мск, его участники высказались не только против пенсионной реформы, но и против резкого ухудшения материального благосостояния простых людей, роста цен на бензин и повышения налогов. Кроме того, упомянули проблемы экологии в Сочи, незаконного строительства, вырубки деревьев.

Лидеры Общественного экологического совета Сочи Владимир Остапук и движения "За право граждан на благоприятную окружающую среду" Сергей Берносовский, а также член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Владимир Кимаев заявили о деградации Сочи, как курорта, так как город застраивается домами и коммерческими объектами, не имеющими курортного и оздоровительного значения.

Об ухудшении экологической ситуации в Дагомысе рассказала почетный учитель России Надежда Никифорова. Она рассказала, что территория чайной фабрики отдана в частные руки и там пилят вековые деревья.

"Территория чайной фабрики находится в частной собственности. Что касается спила деревьев, мы не имеем права заходить на частную территорию", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава Дагомыса Ибрагим Караев.

Лидер сочинского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова заявила корреспонденту "Кавказского узла", что идея повысить пенсионный возраст - "следствие некомпетентной политики правительства".

"Альтернатива повышению пенсионного возраста - это, прежде всего, сокращение раздутых трат, модернизация экономики, повышение уровня жизни простых граждан и борьба с коррупцией", - сказала она.

Участники митинга объединенной оппозиции приняли единую резолюцию, в которой призвали всех объединиться против пенсионной реформы.