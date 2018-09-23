Около 340 человек в Махачкале выступили против пенсионной реформы

23 сентября 2018, 22:06

На согласованный с властями митинг против пенсионной реформы в Махачкале пришли около 340 человек. Организаторами мероприятия выступили местные коммунисты.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября около 180 жителей Махачкалы приняли участие в организованном КПРФ митинге против пенсионной реформы. Небольшое количество участников этого митинга подтвердило мнение о политической пассивности жителей республики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В городах юга России продолжаются митинги против пенсионной реформы, предполагающей повышения пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Так, 22 сентября на митинг против пенсионной реформы пришли не менее 300 жителей Волгограда и Волжского. На аналогичную акцию в Астрахани пришли около 600 человек, еще около 300 человек стали участниками митинга в Ростове-на-Дону. Противники повышения пенсионного возраста в Сочи не смогли объединиться, в результате чего в городе состоялись два митинга, указавших на раскол оппозиции.

Митинг в Махачкале прошел сегодня в парке Ленинского Комсомола. Городские власти отказали организаторам в проведении мероприятия на других площадках, "ссылаясь на мнимые обстоятельства", заявил представитель КПРФ Руслан Луговой.

Он убежден, что муниципальные "власти стремятся не заострять внимание горожан на проблеме пенсионной реформы".

"Идет сильнейшее лоббирование этого закона на федеральном уровне. Региональные власти всего лишь исполнители", - сказал Луговой корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, количество участников сегодняшнего митинга говорит о том, что протест против пенсионной реформы среди населения растет.

Напомним, в середине сентября избирком Дагестана зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

Согласно российскому законодательству, если как минимум в 42 субъектах федерации будут зарегистрированы региональные подгруппы, у инициативной группы по проведению пенсионного референдума появится возможность пройти регистрацию в ЦИК России. В случае успешной регистрации в ЦИК инициативная группа должна будет собрать не менее двух миллионов подписей граждан страны в течение 45 дней.