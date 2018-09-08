Депутаты предложили сохранить возрастные льготы жителям Дагестана

08 сентября 2018, 04:53

Законопроект о сохранении региональных льгот по оплате коммунальных услуг и транспортного налога для людей предпенсионного возраста внесен в парламент Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", законопроекты о сохранении льгот людям предпенсионного возраста внесены в парламенты Ростовской и Астраханской областей, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. Аналогичные решения готовятся в Краснодарском крае и Кабардино-Балкарии. Региональные льготы будут привязаны не к выходу на пенсию, а к возрасту, женщины будут пользоваться ими после 55 лет, мужчины - после 60 лет. Это решение призвано смягчить новые условия выхода на пенсию.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В российских городах, в том числе и на юге страны, проводятся акции протеста против пенсионной реформы, создаются региональные инициативные группы по проведению референдума об этой реформе. 2 сентября 180 жителей Дагестана приняли участие в организованном коммунистами митинге против пенсионной реформы.

В парламент Дагестана внесен законопроект, предусматривающий сохранение льгот и мер социальной поддержки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В связи с федеральной пенсионной реформой депутатам предложено изменить три республиканских закона, которые определяют условия предоставления льгот.

«Устанавливаются льготы по оплате коммунальных услуг педагогическим и медицинским работникам, специалистам государственной ветеринарной службы, ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, по достижении мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет. Гражданам, достигшим этого возраста, предусмотрена льгота и по оплате транспортного налога», - сообщил на брифинге 7 сентября спикер Народного собрания республики Хизри Шихсаидов.

В бюджете Дагестана на 2018 год предусмотрен 781 миллион рублей для обеспечения этих льгот, сообщил глава парламентского комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению Фикрет Раджабов.

«На 2019 и последующие годы деньги будут прописаны в бюджете. Если возникнет необходимость увеличения каких-то выплат в связи ростом числа данной категории граждан, будут заложены дополнительные средства в бюджет», - пояснил Раджабов.

Депутаты парламента Дагестана рассмотрят законопроект на заседании 27 сентября.