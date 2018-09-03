Митинг против пенсионной реформы указал на пассивность жителей Дагестана

03 сентября 2018, 14:47

Малое число участников митинга свидетельствует о политической пассивности жителей Дагестана и их недоверии власти, считает политолог Эдуард Уразаев. Протест против пенсионной реформы не ослабит позиции местной власти, уверен журналист Магомед Магомедов.

"Кавказский узел" писал, что 2 сентября 180 жителей Дагестана приняли участие в организованном коммунистами митинге против пенсионной реформы. Участники митинга назвали корректировку к проекту пенсионной реформы, предложенную Путиным, незначительной.

29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в уже принятый в первом чтении законопроект о пенсионной реформе. Путин считает, что нужно повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь, а на пять лет, и предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Тем, кто по действующему законодательству должен выйти на пенсию в ближайшие два года, нужно дать право оформить пенсию на шесть месяцев раньше, предложил он. Кроме того, для людей предпенсионного возраста нужно создать спецпрограмму по повышению квалификации и увеличить им максимальный размер пособия по безработице с 4900 до 11 280 рублей, полагает Владимир Путин.

Небольшое количество участников протестного митинга в Дагестане можно было бы интерпретировать как поддержку курса федеральной и региональных властей, но на самом деле это говорит о неверии людей в возможность повлиять на вертикаль власти, недоверии к оппозиционным партиям и их лидерам, сказал политолог Эдуард Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Неучастие в протестных митингах - не следствие поддержки, а отражение пассивности и апатии, отчуждения людей от власти", - заявил он. По мнению политолога, власти подавляют критическое мышление людей с помощью массированной пропаганды.

Низкая явка на митинг против пенсионной реформы укрепит федеральный центр во мнении об успешности работы Васильева и Здунова, хотя представители партии власти все равно чувствуют неустойчивость настроений людей, даже небольшие протестные акции вызывают у них опасения, отметил эксперт. "По моим наблюдениям, недовольство людей властями нарастает, но пока антикоррупционная кампания обеспечивает лояльность новому руководству Дагестана", - сказал он.

Ситуацию с кадровыми чистками в республике, которые проводятся там с января, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Митинги на региональном и федеральном уровне на принятие конечного решения по пенсионной реформе не влияют, так как решение по реформе де-факто принято, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

На рейтинг врио главы Дагестана Владимира Васильева и председателя правительства Артема Здунова публичные мероприятия с обсуждением пенсионной реформы никак не повлияют, так как вопрос о пенсионной реформе решается в рамках федеральной, а не региональной политической повестки, сообщил Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист обратил внимание на число участников митинга в Махачкале. По мнению Магомедова, КПРФ, являясь второй по значимости политической силой в стране, способна собрать на митинг больше 180 человек.

"КПРФ как системная оппозиционная партия не связывает свое противодействие реформе с (первым лицом) страны. Единственная реальная политическая сила, которая способна лоббировать политически непопулярное решение, – это Путин. Тем не менее, коммунисты требуют отставки Медведева, который в данном случае является лишь исполнителем", - прокомментировал Магомедов озвученное на митинге депутатом парламента Дагестана Мурзадином Авезовым требование отставки правительства России.

Глава Дагестана Владимир Васильев поддержал предложения президента, назвав их "непростыми решениями". "Президент обратил внимание на то, что есть многодетные матери, и поддержал предложение о том, чтобы они уходили на пенсию в том возрасте, в котором уходят сегодня. Также поддержал предложение сохранить все региональные льготы. А для нас сейчас цель - попытаться помочь тем, кто в этом нуждается", - привел 30 августа слова Владимира Васильева "Черновик".

Участники митинга раскритиковали реформу

16-летний житель Дербентского района Гасан приехал на митинг в Махачкале, узнав о месте и времени его проведения в социальной сети Instagram. Школьник недоволен тем, что с принятием закона о пенсионной реформе откладывается выход на пенсию его 52-летней матери, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

29-летний житель Махачкалы Максуд пришел на митинг против пенсионной реформы, узнав о нем из сообщения в мессенджере Whatsapp. Молодой человек отметил, что его знакомые и члены семьи часто обсуждают вопрос о пенсионной реформе. "Это касается не только коммунистов", - подчеркнул он. Участник митинга заявил, что считает реформу "бесчеловечной" и "грубым наглым воровством". "Дагестанцы смогут прокормить своих стариков, но пусть остальная Россия подумает о своих", - добавил житель Махачкалы.