Подгруппа сторонников пенсионного референдума зарегистрирована в Дагестане

13 сентября 2018, 18:31

Избирком Дагестана зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

Как писал "Кавказский узел", в городах юга России продолжаются митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум. 2 сентября 180 жителей Дагестана приняли участие в организованном местными коммунистами митинге против пенсионной реформы. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, небольшое количество участников этого митинга свидетельствует о политической пассивности жителей республики.

Согласно предложенному правительством РФ проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин должен повыситься с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. Проект уже прошел первое чтение в Госдуме, однако 29 августа президент России Владимир Путин предложил ряд изменений в него. В частности, он считает, что повысить пенсионный возраст для женщин следует не на восемь, а на пять лет.

На заседании члены Избиркома приняли решение "зарегистрировать Дагестанскую республиканскую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума", говорится на сайте избирательной комиссии Дагестана.

Отмечается также, что вопрос, предлагаемый для рассмотрения на всероссийском референдуме, звучит следующим образом: "Поддерживаете ли Вы то, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?".

Региональные подгруппы инициативной группы по проведению пенсионного референдума уже зарегистрированы в Адыгее, Северной Осетии, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Напомним, в начале сентября в парламент Дагестана был внесен законопроект, предусматривающий сохранение льгот и мер социальной поддержки для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Депутаты рассмотрят этот законопроект на заседании 27 сентября.

В случае, если как минимум в 42 субъектах федерации будут зарегистрированы региональные подгруппы, у инициативной группы по проведению пенсионного референдума появится возможность пройти регистрацию в ЦИК России. После регистрации в ЦИК инициативная группа должна будет собрать не менее двух миллионов подписей граждан страны в течение 45 дней.