Шествие против пенсионной реформы собрало более 300 человек в Волгограде

09 сентября 2018, 23:31

Более 350 человек приняли участие в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального в Волгограде. Не менее 16 человек по итогам акции были задержаны, двое из задержанных доставлены в больницу.

Как сообщал "Кавказский узел", задержания сторонников Алексея Навального прошли в городах России перед анонсированными акциями против пенсионной реформы. Сегодня в Волгограде были задержаны сторонники оппозиционера Алексей Волков, Евгений Кочегин и Марина Цевашева, а также местный активист Анатолий Болтыхов. Позднее правоохранители отпустили Алексея Волкова и задержали координатора штаба Анастасию Кадетову.

Согласно предложенному правительством России проекту пенсионной реформы, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится с 60 до 65 лет, а для женщин - с 55 до 63 лет. В первом чтении этот законопроект уже одобрен Госдумой. Митинги с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум продолжаются во многих городах юга России.

Участники несанкционированной акции протеста начали собираться на площади Ленина сегодня в 14.00 мск. Протестующие требовали отменить пенсионную реформу. Волков, Кочегин и Цевашева к началу шествия еще находились в отделе полиции Центрального района Волгограда. Задержанный активист Анатолий Болтыхов с сердечным приступом был доставлен в больницу №7. После окончания акции в отделе полиции находились уже 15 ее участников, в том числе Кочегин, Цевашева и Кадетова, сообщил Алексей Волков по телефону корреспонденту "Кавказского узла"

Участники акции в числе проблем назвали безработицу и дороги в регионе

Большая часть площади Ленина во время акции была огорожена, а работающая спецтехника вынуждала демонстрантов отходить к краю площади, окруженной полицейскими. В руках активисты держали плакаты "Нет пенсионной реформе в России", "За Навального! Дело против Навального – это дело против нас", "Свободу политзаключенным, нет полицейскому государству", "Путин - это война и кризис".

Житель поселка Городище Дмитрий Сигалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что недавно потерял работу. "У нас негде трудиться. После 45 лет найти работу проблематично, а если найдешь, то зарплаты мизерные. У нас в прожиточный минимум не включены ни квартплата, ни медобслуживание", - заявил участник акции.

Студентка волгоградского вуза, уроженка Калача-на-Дону Яна Назлоян сказала, что поддерживает Навального и выступает против пенсионной реформы в России. Из волгоградских проблем она выделила проблему образования. "У нас в вузе преподают много непрофильных предметов. Недавно увеличили непрофильные предметы, а количество профильных снизили. Это ненормально", - сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

"Дороги у нас плохие в Волгоградской области. Делали их, латали перед мундиалем, да не долатали. Работы в городе нет, застой и разорение в Волгограде", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер, участник акции, представившийся Андреем Сергеевичем.

Устраните коррупцию в стране и тогда на пенсионное обеспечение населения будет хватать денег

Активист Руслан Нурушев сообщил, что однажды уже был задержан на акции сторонников Навального. "Тогда мне присудили штраф в 10 тысяч рублей. Сейчас, повторно если задержат, мне может грозить и арест до 30 суток", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, пенсионная реформа "при нынешнем правительстве несправедлива". "Устраните коррупцию в стране и тогда на пенсионное обеспечение населения будет хватать денег. А местные волгоградские проблемы решать надо на федеральном уровне", - считает Руслан Нурушев.

"В Волгограде главная проблема – безработица! Я второй год безработный. На бирже труда не зарегистрирован, там работу с минимальными зарплатами предлагают. Перебиваюсь случайными заработками. Вместо того, чтобы экономику страны поднимать, мы коррупционеров кормим", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Краснооктябрьского района Волгограда Игорь Иванов, впервые пришедший на акцию сторонников Навального.

Организатор акции заявил о законности ее проведения

Исполняющая обязанности главы волгоградского штаба Алексея Навального Анастасия Кадетова была задержана в начале акции. Она призвала протестующих проследовать колонной по проспекту Ленина к площади Павших Борцов. Офицер полиции с мегафоном несколько раз предупредил собравшихся о незаконности мероприятия, предложив им прекратить шествие и разойтись. Еще один сотрудник полиции под руку препроводил Кадетову в полицейский автомобиль.

Шествие возглавили несколько молодых людей. Они несли в руках флаги России и выкрикивали лозунги: "Нет пенсионной реформе!", "Свободу политзаключенным!", передал корреспондент "Кавказского узла".

Участники шествия повторяли лозунги и ритмично хлопали в ладоши. На перекрестках активисты останавливались на красный сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение на проезжей части проспекта Ленина, обезопасив движение колонны. В двух местах протестующих встречало оцепление сотрудников ОМОН, но в обоих случаях омоновцы по команде разошлись, пропустив демонстрантов. Участники шествия продолжили свой путь вдоль проспекта Ленина, на Аллее Героев колонна свернула в сторону площади Павших Борцов и, выйдя к трибунам, остановилась. Участники шествия прошли более трех километров по центру Волгограда.

В 15.40 мск перед протестующими выступил один из организаторов акции Кирилл Фабрициев. Он заявил, что "акция достигла своей цели". "Шествие прошло до конца и без задержаний", - сказал он. Фабрициев поблагодарил собравшихся за участие в шествии и полицию - "за мягкое обращение с протестующими", после чего предложил всем разойтись по домам.

Акция наша законна, так как мэрия не смогла вовремя нам представить на наш запрос альтернативное место проведения мероприятия

Фабрициев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на площади Ленина собрались более 350 протестующих.

"В начале шествия было более 350 участников. До трибун дошли около двухсот человек. Разошлась часть протестующих по ходу движения. Но это все равно хорошо. Цель акции достигнута. Мы прошли по центру города и выдвинули наши лозунги. Акция наша законна, так как мэрия не смогла вовремя нам представить на наш запрос альтернативное место проведения мероприятия", - сказал Кирилл Фабрициев корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтер штаба Навального, представившийся Никитой, сказал, что "шествие прошло очень удачно, было мало задержанных". "Обычно [силовики] действуют намного жестче. Они кричали в мегафоны о незаконности наших действий, утром весь наш штаб задержали, но в целом удачно все прошло. Могут позднее последовать репрессии, но мы верим в свободу", - заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Активист пожаловался на жесткое задержание



Когда шествие закончилось, мужчины в гражданской одежде и сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов. Шесть человек были помещены в полицейские автомобили, но мужчина в гражданском и приказал правоохранителям отпустить задержанных. Пятеро из шести задержанных вышли из автомобилей полиции. В отдел полиции доставили Кирилла Фабрициева.

Фабрициев рассказал, что во время задержания получил травму. "Я сильно ударился затылком об асфальт. Когда меня привезли в отдел, я написал объяснительную записку и сказал им, что мне плохо. Полицейские вызвали скорую помощь, теперь я в больнице №25. Мне сделали укол. Вероятнее всего, у меня сотрясение мозга", - сказал Кирилл Фабрициев корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

Сотрудник волгоградского штаба Навального Алексей Волков был отпущен из отдела полиции Центрального района Волгограда в 16.40 мск "без составления протокола".

"Меня отпустили, но в отделе находится не менее 15 участников акции, задержанных полицией. В их числе и наша исполняющая обязанности руководителя штаба Анастасия Кадетова. Как долго они еще просидят там, неизвестно. Скорее всего, будут составлять на них протоколы и ребят повезут в суд. Возможно, суды пройдут завтра утром", - сказал Алексей Волков корреспонденту "Кавказского узла" по телефону в 19.10 мск.

Получить комментарий у сотрудников пресс-службы ГУВД Волгоградской области не удалось. На сайте ГУ МВД по Волгоградской области информации о задержаниях сторонников Навального по состоянию на 23.27 мск нет.

Новости о митингах и пикетах, организованных сторонниками Навального в регионах юга России, собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются на тематической странице "Преследование активистов".