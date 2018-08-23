Подгруппа сторонников пенсионного референдума зарегистрирована на Кубани

23 августа 2018, 23:11

Избирком Краснодарского края зарегистрировал региональную подгруппу инициативной группы по проведению всероссийского референдума о повышении пенсионного возраста.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа в Волгограде и Ростове-на-Дону состоялись заседания зарегистрированных региональных подгрупп по проведению референдума о пенсионной реформе. Если региональные подгруппы будут зарегистрированы не менее чем в 42 субъектах РФ, то инициативная группа будет иметь возможность пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

В России предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет. 28 июля в городах юга России, в том числе в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нальчике, Калаче-на-Дону и в других, прошли акции протеста с требованием вынести вопрос о повышении пенсионного возраста на всероссийский референдум.

Избирательная комиссия Краснодарского края на заседании 22 августа "зарегистрировала Краснодарскую краевую региональную подгруппу инициативной группы по проведению референдума", говорится в сообщении на сайте избиркома.

Отмечается также, что соответствующее ходатайство от региональной подгруппы поступило еще 17 августа.

Вопрос, предлагаемый для рассмотрения на всероссийском референдуме, звучит следующим образом: "Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначении пенсии по старости, не повышался?".

Напомним, Октябрьский суд Краснодара 31 июля признал виновной и оштрафовал на 20 тысяч рублей координатора отделения "Открытой России" Яну Антонову за акцию против повышения пенсионного возраста.