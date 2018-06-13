Предприниматели Чечни проигнорировали призыв имамов не повышать цены

13 июня 2018, 05:51

После повышения цен на продукты питания накануне Ураза-байрама в Чечне подорожали и другие товары, заявили местные жители. По их словам, уговоры богословов не повышать цены не повлияли на предпринимателей.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни объявили выходными дни с 15 по 18 июня в связи с праздником Ураза-байрам. По словам местных жителей, к концу месяца цены на некоторые продукты выросли на 10-25 рублей. Богословы заявили о недопустимости повышения цен в канун Ураза-байрама и заявили, что в мусульманских странах принято "в Рамадан и перед Ид аль-Фитр снижать цены". 3 июня пользователи WhatsApp в Чечне распространили обращение муфтия республики Салаха-хаджи Межиева с призывом не повышать цены.

Праздник разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр) завершает месяц Рамадан (Рамазан), названный так в честь девятого месяца мусульманского календаря. В этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы статьи о Рамадане и Ураза-байраме.

Жители Чечни пожаловались на повышение цен на промышленные и другие товары на рынках республики к концу месяца поста Рамадан, причем рост цен отмечен практически на все виды товаров.

"Мало того, что подорожали продукты на рынках, теперь еще и на одежду и все остальное пошли наценки. На Ураза-байрам люди ведь не только закупают продовольствие, но еще и одежду, ковры, мебель и все остальное. Теперь и это все дорожает, причем довольно заметно", - отметила 12 июня местная жительница Хадишат.

По ее словам, несколько дней назад она приметила на рынке кухонные стулья и спустя некоторое время отправилась на рынок для их покупки.

"Раньше один стул стоил 500 рублей, теперь же за них затребовали уже по 600. Попросила продавщицу уступить, но она не согласилась. Пришлось взять набор из шести стульев за 3 200 рублей, хотя прежде они обошлись бы всего в 3 000", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

"На Уразу-Байрам принято надевать новую одежду, потому решил немного обновить свой гардероб. Цены на "Беркате" (республиканский торговый центр в Грозном. - Прим. "Кавказского узла) удивили. Друг всего неделю назад купил там рубашку за 1 800 рублей. Дал визитку, чтобы я тоже мог там купить, что нужно. Так теперь за такую же рубашку запрашивают уже 2 500. Сказал продавщице, что в канун праздника окончания Рамадана надо бы снизить цену, сослался на мнение богословов по этому поводу, так она мне заявила, что они говорили о ценах на продукты, а не обо всем остальном. Так и не сговорились", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Усам.

Ситуации на продовольственном рынке республики был посвящен сюжет на телеканале "Грозный", показанный 11 июня в ночных новостях. Отмечалось, что мнения жителей республики относительно роста цен к концу Рамадан, разделились.

В материале, снятом на республиканском рынке "Беркат" в Грозном, одна из покупательниц рассказала о том, что не заметила повышения, утверждая, что приобрела банку меда и некоторые продукты по прежней цене. Другая же покупательница заявила, что цены "выросли на все", и что для того, чтобы убедиться в этом, достаточно посетить торговые точки. Также в сюжете выступил один из местных богословов, который говорил о недопустимости повышения цен.

Как сказал местный богослов Али, повышать цены в Рамадан недопустимо, так как это создает проблемы для мусульман, а верующие должны воздерживаться от того, чтобы причинять вред друг другу.

"Любой бизнесмен или предприниматель, если он действительно верующий человек, не будет пытаться нажить состояние на нуждах людей. В хадисе пророка Мухамада (мир Ему), сказано: «Правдивый, честный торговец в Судный день будет с пророками, праведниками и шахидами». Этим все сказано, и этим должен руководствоваться каждый предприниматель" - заявил он.

Тем не менее жители региона отмечают, что многие предприниматели игнорируют обращения богословов и местных чиновников.

"Реально все дорожает. Уговоры богословов не повышать цены какого-то эффекта не дали. Есть, конечно, добросовестные и действительно верующие предприниматели, которые продают свой товар по прежним ценам, но они скорее исключение из правил. Продукты по более-менее доступным ценам можно взять на оптовых складах и некоторых других местах, но вот одежда, мебель и все остальное продается на рынках или в магазинах, и цены там повысили", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Зарема.

Жители республики отметили при этом, что повышение цен на продовольственном рынке коснулось в первую очередь тех продуктов, которые нужны к праздничному столу.

"На праздник Ураза-Байрам, как правило, все готовят мясные блюда, салаты, ставят на стол напитки, фрукты, ну и плюс сладкое. Продавцы это знают, и, соответственно, накручивают цены именно на то, что необходимо. Никто же не поднимает цены, скажем, на сахар, а вот на конфеты к праздничному столу – обязательно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Лайса.

Предприниматели склонны объяснять рост цен увеличением своих расходов.

"Это бизнес, а в бизнесе есть свои правила. Товар я завожу из-за пределов республики. Оптовики подняли цены, я вынужден сделать небольшую наценку, чтобы не оказаться в убытке. Что еще можно сказать? Имамы и муллы могут сколько угодно говорить о недопустимости завышения цен, но реальная ситуация заставляет это делать. Богобоязненность или ее отсутствие тут совершенно не при чем", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" предприниматель Лечи.

Прокуратура республики объявила о начале проверок относительно необоснованного завышения цен на продовольственном рынке. Однако каких-либо данных о результатах этих проверок и мерах, которые будут приниматься в отношении недобросовестных предпринимателей, пока нет.