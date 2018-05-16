16 мая 2018, 11:46

Рамадан (перс, тюрк, рамазан) — девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум). Рамадан – это месяц духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли.

Рамадан, один из четырех доисламских священных месяцев, первона-чально приходился на летний период. "Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к себе" (Коран 9:36).

Накануне ислама в Мекке существовала традиция посвящать Рамадан благочестивым делам (таханнус). Согласно преданию, в один из дней Рамадана Пророку Мухаммаду было ниспослано первое "откровение". Пост в Рамадан был введен через 17 — 18 месяцев после хиджры, т. е. через месяц после перемены киблы. "О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!" (Коран 2:183—184).

Установление поста — одно из проявлений процесса возникновения собственно исламских религиозных традиций. Пост в месяц Рамадан сменил десятидневный пост 'ашура', принятый Мухаммедом сразу после хиджры и связанный с иудейским постом Дня искупления, когда, согласно традиции, Моисей спустился с горы Синай со скрижалями Завета.

Ночь на 27 Рамадана, когда, по традиции, Пророку Мухаммаду было ниспослано первое "откровение", отмечается мусульманами как "ночь могущества" (лайлат ал-кадр). "Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия). Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)? ... В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари" (Коран 97).

Считается, что в эту ночь Аллах принимает решения о судьбах людей, она, по Корану, "лучше тысячи месяцев". Существуют, однако, расхождения по поводу ее точной датировки, поэтому принято все нечетные ночи последних десяти суток Рамадана посвящать делам благочестия.

Среди множества дат, связанных с Рамаданом, обычно выделяют: день рождения внука Пророка ал-Хусайна (6-е), дату смерти жены Пророка Мухаммада Хадиджи (10-е), день битвы при Бадре (17-е), день вступления Мухаммада в Мекку (19-е), день смерти 'Али и имама 'Али ар-Рида (21-е), день рождения 'Али (22-е). Окончание поста отмечается праздником 'ид ал-фитр (ураза-байрам).

В различных мусульманских странах на рамадан приходятся также праздники, унаследованные от прежних религиозных верований, поэтому ряд традиций и обрядов, характерных для рамадана, специфичны в отдельных странах. В мусульманских странах в рамадан наблюдается значительное снижение деловой активности и усиление религиозных на-строений, более широкое обращение к вопросам религии в печати, в радио- и телевизионных передачах.

Рамадан на Северном Кавказе

В республиках Северного Кавказа главы республик официально поздравляют мусульман с началом и окончанием рамадана. В дни рамадана в республиках проводятся благотворительные акции в пользу неимущих семей, вдов, сирот, тяжелобольных людей, стариков. Некоторые банки делают своим клиентам подарки, приуроченные к рамадану. Бизнесмены выделяют благотворительные средства на гуманитарные проекты, раздают продуктовые пайки для малоимущих и многодетных семей.

В Чечне накануне месяца рамадан принято активизировать работу комиссий по примирению кровников. В 2010 году властями республики во время рамадана было принято решение, чтобы территория Чеченской Республики была свободной от кровной вражды.

"Я считаю, что будет правильно именно в месяц Рамадан примирить последних враждующих. Это необходимо для блага тех людей, которые в разное время при различных обстоятельствах могли бы погибнуть, осиротив своих детей. Мы делаем богоугодное дело",- подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров.

Во время рамадана в Чечне, Ингушетии, Дагестане меняется весь ритм жизни. Особенно это заметно в Грозном и Махачкале, днем улицы столиц пусты, закрываются кафе и закусочные.

В соборных мечетях Северного Кавказа в дни рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения).

В 2016 году рамадан проводился в Дагестане в другие дни, нежели в остальных российских регионах, поскольку, по мнению алимов республики, серп молодой Луны, знаменующий начало священного месяца, в Дагестане можно было увидеть позже, чем в остальных регионах СКФО.

Перенос даты начала рамадана неоднократно принимало и Духовное управление мусульман Чечни (в 2010-2011 и 2013-2014 годах). В 2016 году дата наступления месяца рамадан была установлена богословами с учетом наступления этого дня в исламских странах. Так, в 2107 году он пришелся на 27 мая.

В 2018 году духовенство Дагестана и Чечни объявило первым днем начала поста Рамадан 17 мая, тогда как Совет муфтиев и Совет улемов России объявили первым днем месяца поста Рамадан – 16 мая.

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