Жители Чечни пожаловались на рост цен перед окончанием поста Рамадан

04 июня 2018, 12:31

Несмотря на то, что точная дата окончания поста Рамадан еще не определена, в Чечне на 10-25 рублей выросли цены на соки, мясо, масло, рассказали жители республики.

Как информировал "Кавказский узел", первым днем месяца поста Рамадана Совет муфтиев России объявил 16 мая, но муфтияты Чечни и Дагестана назначили первым днем поста в этих республиках 17 мая. В частности, в Духовном управлении мусульман Чечни решение объяснили тем, что 15 мая на небе не появился молодой месяц, который считается необходимым условием завершения месяца Шаабан, который предшествует в мусульманском календаре Рамадану.

Рамадан (Рамазан) назван так в честь девятого месяца мусульманского календаря. В этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой Корана. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр), говорится в материале "Рамадан", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Подробнее о празднике, а также о том, как его принято отмечать на Северном Кавказе рассказывается в материале "Кавказского узла" Ураза-Байрам.

Чеченские богословы пока не определились с датой завершения Рамадана, однако местные жители говорят о начале роста цен на продукты перед праздником, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"До конца Рамадана осталось 10-12 дней, люди уже начали готовиться к празднику Ураза-Байрам, а на рыках и в магазинах пошла накрутка цен. Обычно мы, как и многие другие, заранее закупаем соки, некоторые продукты, чтобы в последние дни было меньше нагрузки. Покупаем то, что можно хранить долгое время, чтобы сэкономить. Но и продавцы, как видно, это поняли, и уже заранее взвинчивают цены. Например, буквально пару дней назад в нашем магазине продавали компот в литровых бутылках по 90 рублей, а теперь он стоит уже 100", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Роза.

О росте цен рассказала и жительница Грозного Тамара. "100-граммовая пачка масла стоит уже 75 рублей, вместо прежних 50. Дорожают соки, некоторые виды фруктов, крупы. Мясо еще месяц назад стало дороже на 10 рублей за кило, куры продают уже по 300-350. Даже булочки, что на рынке "Беркат" продают в разных местах, начали реализовывать по 10 рублей, хотя прежде они были по 6", - уверена она.

По словам другой жительницы республики, Таисы, на организацию праздничного стола в 2017 году у нее ушло порядка 10 тысяч рублей. "Праздник длится три дня. Все хозяйки покупают мясо, фарш, много сладостей, конфеты, фрукты, напитки. Год назад на это у меня ушло тысяч 10, в этом уже 12-15 минимум, если смотреть по ценам", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" женщина.



Вместе с тем, жители Грозного отметили тот факт, что отдельные торговые точки пока не стали повышать цены на реализуемые продукты. "Покупать продукты лучше у поставщиков или в оптовых магазинах Я знаю несколько точек в городе, где цены пока остаются на прежнем уровне. У нас каждый год перед Ураза-Байрамом такое случается - продавцы взвинчивают цены, чтобы получить максимальную прибыль", - заявил грозненец Салам.

Предприниматели заявили о повышении цен поставщиками

Поставщики повышают цены к праздникам, поэтому розничные цены также растут, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" предприниматели. "Продукты мы закупаем за пределами республики, а оптовики к праздникам их повышают. Нам приходится делать наценку, чтобы не оказаться в убытке. Это элементарные законы рынка", - подчеркнул владелец продуктового магазина Хамид.

Богословы говорят о недопустимости повышения цен в канун праздника Ураза-Байрам, и приводят в качестве примера мусульманские страны. "В мусульманских странах принято в Рамадан и перед праздником Ид аль-Фитр, снижать цены. У нас же многие в погоне за сиюминутной наживой начинают взвинчивать цены", - заявил представитель местного духовенства Али.

3 июня пользователи WhatsApp в Чечне распространили обращение муфтия республики Салаха-хаджи Межиева с призывом не повышать цены, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Уважаемые соотечественники! Настоятельная просьба…. Месяц поста завершается, приближается день разговения Ид аль-Фитр. К торговцам на базаре у нас просьба – не поднимайте цены…, будьте милосердны друг к другу", - цитирует обращение корреспондент "Кавказского узла".

По данным на 11.50 мск 4 июня, на сайте ДУМ Чечни нет информации об обращении муфтия.