Визит Собчак в Грозный рассорил правозащитников и оппозиционеров

30 января 2018, 19:29

Ксения Собчак посетила Грозный и выступила в поддержку Оюба Титиева ради политических дивидендов и пиара, заявили оппозиционеры Виктор Шендерович и Леонид Гозман. Правозащитники призвали оппозиционеров прекратить травлю Собчак и назвали ценной каждую попытку заступиться за Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", 28 января кандидат в президенты России Ксения Собчак провела в Грозном одиночный пикет с требованием освободить главу чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. После пикета несколько молодых людей потребовали от Собчак покинуть Грозный, выкрикивая оскорбления в ее адрес.

Ксения Собчак намерена бороться за президентский пост в качестве "кандидата против всех". Мнения ее сторонников о том, чем Собчак привлекательнее Путина и Навального, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "За что волонтеры юга полюбили Собчак вместо Путина и Навального".

Грозненцы рассказали о "безлюдном" центре в день визита Собчак

Во время посещения Ксенией Собчак Грозного, центр города был практически безлюдным, а многие расположенные на проспекте Путина кафе и магазины закрыты, отметили жители столицы Чечни.

В центре практически не было людей, кроме каких-то бородатых парней

"Как правило, на выходные проспект Путина закрывают для проезда транспорта, чтобы горожане и гости Грозного могли без помех прогуливаться по центру. Людей, как правило, бывает очень много, некоторые прогуливаются с детьми, посещают кафе, делают покупки. В минувшее воскресенье, когда приехала Собчак, центр был практически пуст. Теперь понятно, с чем это было связано. Просто власти решили свести к минимуму возможное общение Собчак с местными жителями, и отправили туда своих провокаторов", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Фатима.

Другая жительница города, Хава, также обратила внимание, что "в день приезда Собчак проспект Путина был на удивление безлюдным".

"Мы не знали о приезде Собчак в Грозный. И удивлялись, почему в центре практически не было людей, кроме каких-то бородатых парней, которые с утра ходили по проспекту, а торговые точки были закрыты. Теперь все стало на свои места. Власти, похоже, намеревались унизить Собчак. Но вместо этого они унизили самих себя, подослав своих провокаторов", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Хава.

Протест молодых людей, потребовавших от Ксении Собчак покинуть Чечню после ее пикета в Грозном, противоречил законам гостеприимства, считают некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" местных жителей. Чеченское телевидение объяснило недовольство визитом Собчак тем, что она "ассоциируется с реалити-шоу "Дом-2".

Оппозиционеры назвали действия Собчак "пошлостью" и "фарсом"

После пикета Ксении Собчак в защиту Оюба Титиева в Грозном пользователи соцсетей, в том числе известные оппозиционеры, правозащитники и журналисты, поспорили о мотивах кандидата в президенты и о том, не являлся ли ее приезд в Грозный пиаром.

Визит Ксении Собчак в Чечню был связан с выборами и желанием "устроить там предвыборное шоу", считает российский писатель, радиоведущий Виктор Шендерович. Он обратил внимание, что "защита прав человека в Чечне это смертельно опасное занятие".

"А возможность, с гарантией комфорта и безопасности, прилететь в вотчину Рамзана Кадырова и устроить там предвыборное шоу, чтобы заработать очки на беспроигрышном нравственном поле, – пошлость, на мой вкус, запредельная даже по нашим меркам", - написал Шендерович 29 января на своей странице в Facebook.

Уйти после пикета невредимой она могла только при договоренности с самим Кадыровым

"Целесообразно раскрутить перед выборами Ксению Анатольевну, чтобы притушить Алексея Анатольевича [Навального]. Рамзан Ахматович [Кадыров], безусловно, в теме - и думаю, его даже не пришлось просить, в виде исключения, не делать ничего плохого либеральной гостье", - добавил Шендерович.

С точкой зрения Виктора Шендеровича согласился и политик, президент общественного движения "Союз правых сил" Леонид Гозман. По мнению Гозмана, одиночный пикет Собчак в Грозном "являлся верхом лицемерия и лжи".

"Скажите, до выборов она тоже защищала жертв Рамзана? Или, наоборот, вместе с другими "звездами" ездила в Чечню к нему в гости концерты давать (в январе 2005 года Ксения Собчак участвовала в праздничном мероприятии в Гудермесе, об этом сообщало издание "Лента.ру". - прим. "Кавказского узла")?" - написал Леонид Гозман 29 января в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"Я, кстати, бывал в Чечне и понимаю, что уйти после пикета невредимой она могла только при договоренности с самим Кадыровым (может, и не она договаривалась, но это не важно). На сто процентов убежден, что и пикет, и прогулка проводились под контролем…", - привел свою точку зрения Гозман.

На своей странице в Facebook Леонид Гозман назвал действия Собчак "фарсом". В комментарии под его постом пользователь Facebook Павел Гутионтов поддержал точку зрения политика.

"Кому-то еще, напомните, постоять в одиночном пикете в центре Грозного позволяли? За последние 20 лет? Или просто таких смелых не находилось? Или их, таких смелых, уже на границе Чечни заворачивали? Или - что?", - написал Павел Гутионтов.

"Вот такой популизм окончательно и дискредитирует ошметки любого дем. движения в РФ", - сочла пользователь Facebook Anna Borisova.

"Совершенная самодеятельность - перепираться с "нападающим" на улице. Развела совершенный "базар"", - написала пользователь соцсети Yelena Demikovsky.

Пользователь соцсети Лариса Родыгина в своем комментарии под постом оппозиционера также предположила, что приезд в Грозный Ксении Собчак являлся пиаром. "Запущена программа "преемник". Вот увидите, так и будет. Все PR-технологии отработаны", - считает Лариса Родыгина.

Правозащитники усомнились, что целью Собчак были политические дивиденды

В защиту Ксении Собчак высказался член Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при президенте России, руководитель "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин.

"Я, пожалуй, тоже скажу пару слов о поездке Ксении Анатольевны в Грозный и о её пикете в защиту Титиева. Говорят, что Собчак сделала это ради пиара... Так вот, мне наплевать ради чего она это сделала. Она сделала доброе дело", - написал сегодня Игорь Каляпин на своей странице в Facebook.

Поездка Собчак в Грозный и одиночный пикет у памятника убитым журналистам свидетельствует о ее смелости, считает правозащитница и бывший член ОНК Москвы Зоя Светова.

"Пиар ли для кандидата президента Ксении Собчак поездка в Грозный? Может быть, не знаю. Но я не вижу, какие дивиденды она от этого получит. Условные либералы — интеллигенты после этой поездки ее больше уважать не станут — в миг заподозрят подвох и посчитают, что поездка и плакат "Свобода Оюбу Титиеву" согласована с Кремлем и Кадыровым. Может и правда согласована, но тогда в чем пиар?", - отметила Зоя Светова в своем посте "В чем пиар?", размещенном на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

"В любом случае, ничего вредного для демократии и России в поведении Ксении Собчак я не вижу. В Грозном она рисковала, как рискует там любой человек, критикующий власть Кадырова и защищающий его врагов", - подчеркнула Зоя Светова.

В свою очередь специальный корреспондент "Новой газеты" Елена Милашина рассказала, что разговаривала с Собчак перед ее поездкой в Чечню.

"Мне было очень важно, чтобы Собчак поехала в Грозный. Но и скрывать от нее, что из себя представляет режим в Чечне и лично — Кадыров, я не могла… Ксения получила информацию и сама должна была сделать выбор. Она его сделала. Хотя никто не упрекнул бы ее, если бы она в Грозный не поехала. Это правда очень опасно", - рассказала Милашина.

При этом она раскритиковала позицию Виктора Шендеровича и Леонида Гозмана, а также напомнила, что сопровождала Собчак в ее поездке в Грозный. "Господам Виктору Шендеровичу и Леониду Гозману предлагаю свои услуги в качестве экскурсовода по Грозному. Например, приехать на первое заседание суда по делу Оюба Титиева. Нам на этом заседании совсем не помешают такие выдающиеся перья и такие глубокие эксперты по региону. А самому региону - такие знаменитые гости", - написала сегодня Милашина на своей странице в Facebook.

Корреспондент французского журнала L'Express Алла Шевелкина в своем комментарии под постом Виктора Шендеровича отметила, что она была в Грозном вместе с Собчак. По ее словам, ни у кого из сопровождавших телеведущую "не было гарантий безопасности".

"Витя, ты не прав. Я там была и видела это все своими глазами. И местных титушек видела, которые набросились на нее с жуткими оскорблениями, чтобы побольнее обидеть, разозлить, чтобы она сорвалась. А она вела себя очень достойно. И не выглядело это пошло. А главное - не было никакого комфорта и гарантии безопасности ни у кого из нас. Там было страшно и было ощущение, что может произойти все, что угодно, когда ты идешь в толпе "этих чудных, гостеприимных молодых людей с короткими бородками", - отметила в своем комментарии Алла Шевелкина.

Сама Ксения Собчак заявила, что поездку в Чечню она совершила "не по личной инициативе". "После моего открытого письма по судьбе Титиева ко мне обратился московский офис "Мемориала" за помощью. И так было решено поехать в Чечню", - написала сегодня Собчак на своей странице в Instagram. "Я точно знаю, что никакой вайнах ни за что на свете не станет так обращаться с женщиной, как позволили себе эти юноши. Но я не виню и их: они живут сегодня в такой Чечне, где вести себя благородно и по-мужски, – просто вести себя нормально – порой бывает опасно", - также заявила Собчак. По ее утверждению, перед ней "извинились сотни чеченцев". "Не извинился только Рамзан Ахматович Кадыров", - написала Собчак.

ПЦ "Мемориал": нам ценна всякая попытка заступиться за Оюба Титиева

Заявления ряда представителей оппозиции о том, что визит Собчак в Грозный был согласован с властями Чечни, являются домыслами, так считают председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов и член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.



"Насколько нам известно, никакого "согласования в Грозном" не было — там визит Ксении Собчак был воспринят, мягко говоря, без энтузиазма… Мы ни в коей степени не посягаем на право критиков Ксении рассуждать и делать выводы, — но домыслы остаются домыслами", - отметили правозащитники в своем заявлении, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Правозащитники подчеркнули, что "есть сюжеты, в которых партийные пристрастия могут отойти на третий план". "Это та самая общая повестка дня, которая и останется в итоге всех споров. Одна из тем этой общей повестки — политзаключенные", - заметили правозащитники.



Именно поэтому правозащитникам, по их словам, "ценна всякая попытка заступиться за нашего арестованного друга и коллегу Оюба Титиева". "Мы благодарны Алексею Навальному, партии "Яблоко" и всем, публично высказавшимся в поддержку Оюба. И мы очень признательны Ксении Собчак за то, что стояла там, в центре Грозного, с плакатом "Свободу Оюбу Титиеву!".

Глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюб Титиев 11 января был арестован на два месяца по обвинению в хранении марихуаны. Титиев заявил, что наркотики ему были подброшены силовиком, и рассказал адвокату, что ему угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. 14 января стало известно, что родные Титиева покинули Чечню из-за продолжающихся угроз.

Журналисты выяснили, кто оскорблял Собчак в Грозном

Действия молодых людей, позволивших себе оскорбительные выпады в Грозном в адрес Ксении Собчак, осудил известный чеченский публицист Ризван Ибрагимов. В сентябре 2017 года суд в Грозном приговорил Ибрагимова к двум с половиной годам лишения свободы условно по обвинению в экстремизме. Публицист заявил, что его уголовное преследование инициировано руководством правоохранительных и силовых структур республики.



"Ксения Собчак была гостьей нашей республики, Ксения Собчак является женщиной. Она никого не оскорбляла, не нарушала порядок и даже не повышала голос. В отличие от этих горе-патриотов, она повела себя сдержанно и достойно", - написал Ибрагимов 29 января на своей странице в Facebook.



Публицист считает, что позволившие себе нападки на Собчак молодые люди "оскорбили весь чеченский народ". "В этих людях не обнаружилось ничего чеченского. С гордо поднятыми головами они позволили себе прилюдно говорить гадости женщине. Этим самым они оскорбили и меня. Я им этого не прощаю", - заявил Ибрагимов.





Ризван Ибрагимов подчеркнул, что он "просит прощения у Ксении Собчак и у всех, кто ее сопровождал". "Не имея на то никаких полномочий, они представились от имени всего народа. Таких называют самозванцами. У самозванцев нет ни чести, ни рода, ни племени. Если их родственники признают их членами своего рода, пусть они сами разбираются с их поведением и смывают с себя навлеченный ими позор", - отметил Ибрагимов.

Во время визита Собчак в Грозный к ней подбежали около 20 молодых парней, действия которых "координировал мужчина в куртке с глубоко надвинутым капюшоном". Он все время "консультировался с кем-то по телефону и даже оттаскивал самых ярых своих бойцов". Об этом в своем репортаже из Грозного от 29 января в "Новой газете" рассказала обозреватель издания Ольга Боброва.

"В адрес Ксении несется грязная ругань. Особенно усердствует рыжий бородач. "Зачем вы сюда приехали?" - набрасывается он на Ксению. - Послушайте, вы же мужчина все-таки. Мне кажется, так с незнакомыми женщинами нельзя разговаривать, - спокойно отвечает она", - отметила Боброва в своем материале.

"Через социальные сети нам позднее удалось идентифицировать некоторых из оскорблявших Собчак. Среди них — члены молодежного общественного патриотического движения "Ахмат", сотрудники Министерства по делам молодежи ЧР", - подчеркивается в материале издания.

Собчак приезжала в Грозный "для провокации", предположил автор блога на "Кавказском узле" под ником BERG...man Tbilisi. "Считаю ли я, что Ксения Собчак приезжала в Грозный для провокации и подобных видео? Конечно, считаю! Считаю ли я, что видео, где обижают бедную Собчак плохие нукеры Кадырова - сделают ее жертвой и Ксюшу станут жалеть? Нет, не считаю! Слишком хорошо Собчак знают те, кто ее не считает сколько-нибудь серьезным кандидатом!", - написал блогер в своем посте от 28 января "Видео с оскорблениями Собчак в Грозном".